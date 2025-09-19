Войната в Украйна:

Талисманът, донесъл победата на Барселона, се нареди до имена като Роналдиньо, Меси и още други

Човекът, чиито голове изведоха Барселона пред Нюкасъл в резултата, а именно Маркъс Рашфорд записа името си в каталунската футболна история. Англичанинът се разписа два пъти, а двете му попадения бяха нужните за успеха с 2:1 на тима му в първия кръг на Шампионска лига. Както се очакваше, гостуването не беше лесно за „блаугранас“ и личен индивидуализъм беше нужен, за да се матира вратаря на „джордитата“ Ник Поуп.

Очевидно Барселона направи правилния избор да привлече англичанина

Рашфорд имаше трудна задача пред себе си – да замени контузения Ламин Ямал. Футболистът, който беше преотстъпен от Манчестър Юнайтед, пристигна в испанския гранд с цел да съживи кариерата си. Англичанинът дълго време беше обект на критики, а трансферът му в Барселона провокира много въпроси. Нещата в Каталуния все пак започнаха добре за футболиста, който вече беше асистирал веднъж при разгрома с 6:0 над Валенсия.

Маркъс Рашфорд

Само 1 мач в Шампионска лига беше нужен на Рашфорд, за да влезе в историята на клуба

Двата гола на Рашфорд при завръщането му на Острова го превърнаха в петия футболист на каталунците, който да се е разписал два пъти в Англия в мач от Шампионска лига. Първият човек, който постига това е Роналдиньо през 2005 година срещу Челси. След това е Ибрахимович през 2010-а срещу Арсенал, последван от Луис Суарес през 2015-а срещу Манчестър Сити. Единственият човек, правил го два пъти, разбира се, е Лионел Меси. Аржентинецът го прави за пръв път през 2016-а срещу Арсенал, а две години по-късно през 2018-а срещу другия гранд от Северен Лондон Тотнъм.

Ростислав Димитров
