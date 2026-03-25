Тежък удар по Арсенал – звезда на „топчиите“ пропуска част от най-важните мачове до края на сезона

Офанзивният футболист на Арсенал Еберечи Езе ще пропусне следващите няколко седмици заради проблем в прасеца, съобщава Sky Sports. Дошлият от Кристъл Палас английски национал пропусна загубата от Манчестър Сити с 0:2 във финала на Карабао Къп миналата неделя, след като пострада в реванша от осминафиналите на Шампионска лига с Байер Леверкузен, в който се разписа при успеха с 2:0 на „Емиратс“.

🚨 There are concerns Eberechi Eze will miss around a month of action through a calf injury, with sources indicating he could miss between four to six weeks. ❌🤕 [@SamiMokbel_BBC] pic.twitter.com/wW95r6lCT5 — DailyAFC (@DailyAFC) March 24, 2026

Има надежда все пак, че Езе, след преминатите скенери, ще бъде по-скоро отново на линия от прогнозираните 4-6 седмици. Лидерът във Висшата лига Арсенал все още преследва требъл, като е на четвъртфиналите в ШЛ и ФА Къп.

Ако предположенията за периода на отсъствие на Езе се потвърдят, то той няма да играе в серия от пет мача в трите турнира, включително и при гостуването на претендента за титлата Сити на 19 април.

ОЩЕ: Ман Сити отказа Арсенал от първия трофей за 2026 година!