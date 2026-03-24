Флорентино Перес взе решение за бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид

24 март 2026, 22:13 часа 204 прочитания 0 коментара
Флорентино Перес взе решение за бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да продължи договора на една от звездите в отбора Винисиус Жуниор, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо, който се слави с изключително достоверната си информация относно футболни трансфери. От няколко месеца Перес лично настоява за запазване на бразилеца в състава и през следващия сезон.

Флорентино Перес иска на всяка цена да продължи договора на Винисиус

Настоящият договор на 25-годишното крило с 15-кратния клубен шампион на Европа изтича след края на сезон 2026-2027. През кампанията до момента Винисиус е изиграл 43 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнира, отличавайки се със 17 гола и 13 асистенции. Националът на Бразилия е в Мадрид от 2018 година. Предполага се, че Винисиус ще иска и значително повишение на заплата при евентуален нов договор.

Флорентино Перес и Винисиус Жуниор

Наскоро Винисиус изравни два рекорда на Кристиано Роналдо, като продължава да блести в атаката на "белия балет". Той обаче е известен и с множеството скандали, в които се замесва по време на двубои - най-вече чрез провокативни действия срещу съперниците си. По-рано пък се появиха информации, че от Реал Мадрид са поставили ултиматум на Винисиус, че ако не подпише веднага нов договор, ще бъде продаден.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
Реал Мадрид Флорентино Перес Винисиус Жуниор
