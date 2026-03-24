Флорентино Перес взе решение за бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес иска да продължи договора на една от звездите в отбора Винисиус Жуниор, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо, който се слави с изключително достоверната си информация относно футболни трансфери. От няколко месеца Перес лично настоява за запазване на бразилеца в състава и през следващия сезон.

Флорентино Перес иска на всяка цена да продължи договора на Винисиус

Настоящият договор на 25-годишното крило с 15-кратния клубен шампион на Европа изтича след края на сезон 2026-2027. През кампанията до момента Винисиус е изиграл 43 мача с екипа на Реал Мадрид във всички турнира, отличавайки се със 17 гола и 13 асистенции. Националът на Бразилия е в Мадрид от 2018 година. Предполага се, че Винисиус ще иска и значително повишение на заплата при евентуален нов договор.

Още: Реал Мадрид влиза в битка с ПСЖ за ас на Челси

Наскоро Винисиус изравни два рекорда на Кристиано Роналдо, като продължава да блести в атаката на "белия балет". Той обаче е известен и с множеството скандали, в които се замесва по време на двубои - най-вече чрез провокативни действия срещу съперниците си. По-рано пък се появиха информации, че от Реал Мадрид са поставили ултиматум на Винисиус, че ако не подпише веднага нов договор, ще бъде продаден.

Още: Юрген Клоп намекна за завръщане: Не съм приключил като треньор