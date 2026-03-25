"Последният танц" на Атлетико Мадрид с техния голмайстор номер едно

Френският нападател на Атлетико Мадрид Антоан Гризман направи първи коментар след обявяването на трансфера си в американския клуб Орландо Сити, който се състезава в Мейджър Лийг Сокър. Вчера (24 март) стана ясно, че 34-годишният национал на Франция ще продължи кариерата си отвъд Океана, като официално ще се присъедини към новия си отбор през лятото на 2026 година.

Гризман официално става част от тима на Орландо Сити

"Много съм развълнуван да започна този нов етап от кариерата си в Орландо Сити. Още от първите разговори с ръководството на клуба усетих неговата амбиция и ясната му визия за бъдещето и това ме впечатли силно. Очаквам с нетърпение да направя Орландо свой нов дом, да се срещна с феновете, да се насладя на енергията на стадиона и да дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постигне голям успех", каза Гризман в интервю за пресслужбата на Орландо Сити.

През настоящия сезон 2025/26 Гризман записа 25 мача в испанската Ла Лига, в които реализира 6 попадения и допринесе с още 7 асистенции, като продължи да бъде важна част от офанзивата на "дюшекчиите".

Опитният футболист има дългогодишна връзка с Атлетико Мадрид, където за първи път премина през 2014 година. Единственото прекъсване в престоя му в клуба дойде през 2019 година, когато осъществи трансфер в Барселона, преди по-късно отново да се завърне при мадридчани и да затвърди статута си на една от ключовите фигури в отбора.

Атлетико Мадрид публикува емоционален пост в социалните мрежи, който гласи "Остава ни един последен танц, Гризи."

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026