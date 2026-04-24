Точно преди 1/2-финала с ПСЖ в Шампионска лига: УЕФА с тежък удар по Байерн Мюнхен

24 април 2026, 9:24 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Феновете на Байерн Мюнхен избегнаха забраната за достъп до стадиона преди полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. УЕФА глоби германския шампион с почти 90 000 евро за различни инциденти по време на победата на отбора на четвъртфинала над Реал Мадрид, съобщиха от Европейската футболна централа.

Баварският гранд се размина с още по-тежко наказание

В заключителните етапи на реванша на „Алианц Арена“ привърженици на Байерн прескочиха оградата и се отправиха към страничната линия. След победния гол за 4:3 в добавеното време те се блъснаха във фотографи, седнали зад рекламните пана. Няколко журналисти бяха блокирани в процеса. Според полицейски доклади най-малко две жени и двама мъже са ранени. УЕФА наложи глоба от 40 000 евро за нахлуване на терена, както и 30 000 евро за "неподходящи транспаранти“, 14 000 евро за блокиране на пътеходите на трибуните и 5 625 евро за хвърляне на предмети.

Байерн Мюнхен Реал Мадрид Луис Диас

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд се извини за инцидентите след мача, но поиска разбиране. „Беше хаос и съжаляваме за това“, каза Фройнд. „Но беше изключителна футболна вечер с много емоции. А след това нещата със сигурност излязоха извън контрол“.

Баварският отбор имаше късмета да избегне частична забрана за достъп на стадиона за феновете за реванша срещу носителите на трофея в Шампионската лига ПСЖ на 6 май. След многократни инциденти, включващи пиротехника, южната трибуна на „Алианц Арена“ получи временно забрана през декември 2025 г.

Бойко Димитров
Байерн Мюнхен УЕФА Шампионска лига ПСЖ
