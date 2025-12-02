Лайфстайл:

Треньорска контузия: един от капитаните на Барселона е в отпуск след гаф

02 декември 2025, 09:50 часа 506 прочитания 0 коментара
Треньорска контузия: един от капитаните на Барселона е в отпуск след гаф

Защитникът на Барселона Роналд Араухо, който е и един от капитаните на тима, е получил странен отпуск от футбола за неопределено време. Това идва на фона на последния му мач за каталунците. На 25 ноември, вторник, Барселона гостува на Челси в мач от Шампионска лига. В края на първото полувреме, при резултат 1:0 за „сините“, Араухо си изкара ненужен втори жълт и съответно червен картон. Това закопа „блаугранас“ и те загубиха с 0:3.

Араухо е имал лични проблеми още преди мача с Челси

В следващия мач на Барселона – домакинство на Алавес, Араухо не беше включен в групата. Тогава от клуба обясниха, че е поради стомашен вирус. Но след това треньорът на отбора Ханзи Флик разкри, че защитникът е преминавал през лични проблеми още преди мача срещу Челси. Араухо дори е чувствал, че „не е в най-добрата си ментална и психологическа форма“.

Още: На Острова: Попиляха Ламин Ямал от критики и подигравки след загубата на Барселона

Роналд Араухо

Ханзи Флик: „Това е лична ситуация, не искам да казвам повече“

Германският специалист не пожела да даде коментар за отсъствието на уругваеца: „Роналд не е готов в момента. Това е лична ситуация. Не искам да казвам повече. Моля, проявете уважение. Това е всичко, което мога и искам да кажа“. Припомняме, че президентът на Барселона Жоан Лапорта вече заяви, че иска да „подкрепи и защити“ Араухо. За каталунците предстои мач, който може да ги свали от върха в Ла Лига. По-късно днес, на 2 декември, от 22:00 ч. те се изправят срещу Атлетико Мадрид в битка за първото място. Разликата между двата тима е 2 точки.

Още: Президентът на Барселона скочи на Реал Мадрид: „Цял живот съдиите им помагат“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Шампионска лига Ла лига Роналд Араухо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес