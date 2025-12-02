Треньорска контузия: един от капитаните на Барселона е в отпуск след гаф

Защитникът на Барселона Роналд Араухо, който е и един от капитаните на тима, е получил странен отпуск от футбола за неопределено време. Това идва на фона на последния му мач за каталунците. На 25 ноември, вторник, Барселона гостува на Челси в мач от Шампионска лига. В края на първото полувреме, при резултат 1:0 за „сините“, Араухо си изкара ненужен втори жълт и съответно червен картон. Това закопа „блаугранас“ и те загубиха с 0:3.

Араухо е имал лични проблеми още преди мача с Челси

В следващия мач на Барселона – домакинство на Алавес, Араухо не беше включен в групата. Тогава от клуба обясниха, че е поради стомашен вирус. Но след това треньорът на отбора Ханзи Флик разкри, че защитникът е преминавал през лични проблеми още преди мача срещу Челси. Араухо дори е чувствал, че „не е в най-добрата си ментална и психологическа форма“.

Още: На Острова: Попиляха Ламин Ямал от критики и подигравки след загубата на Барселона

Ханзи Флик: „Това е лична ситуация, не искам да казвам повече“

Германският специалист не пожела да даде коментар за отсъствието на уругваеца: „Роналд не е готов в момента. Това е лична ситуация. Не искам да казвам повече. Моля, проявете уважение. Това е всичко, което мога и искам да кажа“. Припомняме, че президентът на Барселона Жоан Лапорта вече заяви, че иска да „подкрепи и защити“ Араухо. За каталунците предстои мач, който може да ги свали от върха в Ла Лига. По-късно днес, на 2 декември, от 22:00 ч. те се изправят срещу Атлетико Мадрид в битка за първото място. Разликата между двата тима е 2 точки.

Още: Президентът на Барселона скочи на Реал Мадрид: „Цял живот съдиите им помагат“