Тревога в Барселона: Ханзи Флик разкри колко мачове ще пропусне Рафиня

Нападателят на Барселона Рафиня ще пропусне следващите два мача на каталунците поради контузия, получена по време на лагера на бразилския национален отбор. Това съобщи треньорът на "блаугранас" Ханзи Флик. Барселона има 21 точки и води в класирането на испанското първенство. На 10 октомври каталунците ще играят срещу Хетафе в осмия кръг на Ла Лига. На 13 октомври Барселона ще се изправи срещу Галатасарай във втория кръг на общата фаза на Шампионската лига.

Ханзи Флик: "Трябва да се грижим за него"

"Рафиня ще пропусне мачовете срещу Хетафе и Галатасарай. Медицинските тестове разкриха проблем - не е сериозна контузия, но изисква внимателно лечение. Миналия сезон играчът получи повтарящи се контузии в същата област. Мисля, че бяха три, така че трябва да се грижим за него и да избягваме всякакви рискове", каза треньорът на Барселона Ханзи Флик на пресконференция преди мача срещу Хетафе. Рафиня получи мускулна травма в приятелски мач на Бразилия срещу Австралия на 29 септември, завършил при резултат 4:2 в полза на "селесао".

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Рафиня вкара 14 гола в 8 мача

Рафиня е най-резултатният играч на Барселона от началото на сезона. Той играе на нетипичната за него позиция на централен нападател след напускането на Роберт Левандовски и Феран Торес. От началото на новата кампания той вкара 12 гола и даде 3 асистенции в само 7 мача в Ла Лига. А в Шампионска лига отбеляза 2 попадения при победата над Феенорд с 5:1. Бразилецът беше капитан на Барселона във всички срещи до този момент.

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