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За заместник на Фернандес: Челси краде капитан на Барселона с несигурно бъдеще

09 октомври 2026, 17:10 часа 712 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За заместник на Фернандес: Челси краде капитан на Барселона с несигурно бъдеще

Челси проявява интерес към нидерланския национал Френки де Йонг, твърди испанското издание "Sport", като отбелязва, че бъдещето на полузащитника в Барселона е несигурно и английският тим иска да се възползва от ситуацията. Де Йонг има договор с Барселона от 2019 г., когато пристигна от Аякс за сумата от 86 милиона евро. Оттогава той записа близо 300 мача за каталунския гранд, а носи и капитанската лента.

Бъдещето на Френки де Йонг в Барса е несигурно

През лятото футболистът получи контузия на коляното по време на Световното първенство в САШ, Канада и Мексико и докато лекарите на Барселона настояваха за операция, Френки де Йонг предпочете консервативно лечение. В момента коляното му се възстановява добре и през седмицата полузащитникът поднови тренировки. Въпреки това ще мине още време преди 29-годишният нидерландец отново да изиграе мач за Барселона, а вестник "Sport" добавя, че мястото му в стартовия състав е станало крайно несигурно. Челси иска да предложи на Де Йонг изход от ситуацията.

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Френки де Йонг

Челси вижда заместник на Енцо Фернандес в Де Йонг

Лондонският клуб вижда в него идеалния заместник на Енцо Фернандес, който премина в Манчестър Сити и планира да предприеме действия, ако той окончателно загуби титулярното си място при каталунците. Договорът на Френки де Йонг с Барселона важи до 2029 г. Откакто пристигна на "Камп Ноу", той записа 297 мача, в които вкара 20 гола и даде 31 асистенции. Според специализирания сайт "transfermarkt", нидерландецът е оценен на 25 милиона евро.

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Барселона Челси Френки Де Йонг
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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