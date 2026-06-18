Труден момент за Меси извън терена - разкриха състоянието на баща му

Преди дни Лионел Меси за пореден път припомни на света защо е смятан за най-великия играч на всички времена. Аржентинецът отбеляза хеттрик при победата с 3:0 над Алжир в първия мач на своята страна на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. По този начин той се изравни с Мирослав Клозе на върха на класацията за най-много голове на такъв форум - 16. След първото си попадение, обаче, Меси избухна в сълзи.

Позицията на фамилия Меси

Впоследствие той обясни, че емоциите му нямали нищо общо с футбола и се бори с трудности извън терена. По-късно стана ясно, че бащата на Лео - Хорхе Меси, се бори със здравословен проблем. Сега семейството на Меси излезе с официална позиция, в която обясни настоящата ситуация. От информацията става ясно, че в момента Хорхе е под лекарско наблюдение, а състоянието му се подобрява, като се има предвид настоящото му състояние.

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Семейство Меси коментира и продължаващите слухове относно здравословното състояние на Хорхе, като опроверга информацията, която не е дошла директно от официални източници. Семейството не уточни от какво заболяване страда 68-годишният аржентинец: "Предвид версиите, слуховете и спекулациите, които циркулираха през последните часове, семейството желае да изрази дълбокото си недоволство от липсата на тактичност, уважение и скрупули, с които някои хора се отнасят към един строго личен и семеен въпрос. Семейството ни също така желае да изясни, че само най-близките му роднини разполагат с точна и надеждна информация за състоянието на Хорхе. Поради това всяка версия, изявление или информация, която не идва от самото семейство и неговите официални канали, не трябва да се счита за валидна или вярна. В моменти като тези призоваваме за отговорност, предпазливост и съчувствие."

Здравето на един човек и душевното спокойствие на близките му не бива да стават обект на спекулации или безотговорно медийно внимание. Затова всякаква значима информация ще бъде съобщавана своевременно от семейството и чрез подходящите канали.

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