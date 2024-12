Осиротял в беднотия и сравняван с Кака - забравеният суперталант, който избра парите пред големия футбол

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

През лятото на 2012-а английският гранд Челси бе със статут на европейски шампион, а амбициите на руския милиардер Роман Абрамович се простираха отвъд Шампионска лига. "Сините" от Лондон искаха да доминират едновременно във всички надпревари, включително и във Висшата лига, където столичният тим стана шампион две години по-рано. За целта на "Стамфорд Бридж" направиха мащабна селекция, в която се отличаваха две имена - Еден Азар и Оскар.

И докато първият бе познат от изявите си по европейските терени с френския Лил, то вторият пристигна от далечна Бразилия като обещаващ млад талант. Още ненавършил 21 години, Оскар премина в най-добрия европейски клуб по това време за крупната сума от 32 милиона евро - само с три милиона по-малко от цената на Азар. А платените пари за бразилеца изглеждат оправдани, след като с изявите си за Сао Пауло и Интернасионал той си печели сравнения не с кого да е, а с легендарния Кака.

Жаждата на Оскар към големия футбол е подклаждана най-вече от трудното му детство, което го обрича да се бори и да се доказва във всеки един ден. Още преди да навърши 3 години, бразилецът осиротява, след като губи баща си в автомобилна катастрофа. Така той остава на издръжката на своята майка, която по това време е бременна с неговата сестричка. Младото семейство се сблъсква с жестокостта на живота, която ги заставя да се справят с беднотията от най-ранна възраст.

Воден от желанието да излезе от бедността и да помага на своята майка, Оскар започва да се занимава с футбол - първо от детско увлечение, а след това и с ясната мисъл, че футболът може да донесе финансова стабилност на семейството му. Неговият талант първо е забелязан от Сао Пауло, а по-късно и от Интернасионал, преди да дойде и грандиозният трансфер в Челси. Заминавайки за "Стамфорд Бридж", Оскар знае, че отива в клуб, който ще му донесе голяма слава и трофеи, но и много пари - нещо, което липсва в детството му.

Оскар притежава всички нужни качества за завършен плеймейкър, а сравненията с Кака не са случайни. Той е бърз, подвижен и технически надарен, като се отличава с превъзходен дрибъл и страхотно първо докосване. Контролът му над топката е толкова добър, че е смятан за един от най-добрите играчи в света на своя пост. Бразилецът има и много добър поглед над играта, а подаванията му към съотборниците и пробивите в предни позиции го правят кошмарен опонент за всяка защитна линия в Англия, а и в Европа.

Универсалността на Оскар се вижда и в способността му да играе добре както като атакуващ халф, така и на двата фланга. Неговият талант е неоспорим, но той среща и някои трудности в Челси - най-вече в това да запази постоянство в изявите си. Някои контузии, загуба на форма и неспособност да се адаптира към тактическите указания на различните треньори на "Стамфорд Бридж" поставят Оскар в незавидна ситуация, в която не може да намери своя стил на игра. А това води и до изпращането му на пейката - нещо, което няма как да го удовлетворява.

Така през 2017 година идва и изключително дискусионното му решение да напусне Челси и да заиграе в Китай, превръщайки се в най-скъпоплатения футболист в света. По това време китайският футбол прави опити да се разшири и да придобие по-голяма популярност, като привлича множество големи имена от световния футбол, сред които Паулиньо, Рамирес, Езикиел Лавеци, Хълк, Джаксън Мартинес, Бурак Йълмъз, Жервиньо, а по-късно и Карлос Тевес, Аксел Витсел, Хавиер Масчерано, Алешандре Пато, Яник Караско. И едва ли някой си прави илюзии, че тези имена отиват в Китай заради футбола.

Оскар, който играе за един от най-големите клубове в света и е считан за един от най-добрите футболисти за своето време, изчезва от голямата сцена, за да се потопи в дебрите на китайския футбол с отбора на Шанхай Порт. Този ход го разделя не само с европейския футбол, но и с бразилския национален отбор. Макар и да е в идеалния отбор на Мондиал 2014, Оскар пропуска следващите две световни първенства - Мондиал 2018 и Мондиал 2022, като това до голяма степен се дължи на откъсването му от европейския футбол.

Парите несъмнено са водещ фактор при избора на Оскар за това къде да продължи кариерата си, след като той си осигури четири пъти по-висока седмична заплата в Шанхай от тази в Челси. Смята се, че седмичната му заплата е възлизала на 400 000 паунда, което прави по 20 милиона паунда на година. Факт е обаче, че той се посвещава на китайския футбол по начин, по който никой друг от световните звезди не го направи. Бразилецът и неговото семейство останаха в Шанхай в продължение на 7 години. За този период плеймейкърът изигра 248 мача, в които вкара 77 гола и даде 141 асистенции. Оскар, който е и капитан на отбора на Шанхай, се превърна в легенда и любимец на местната публика.

Unforgettable moments. I am grateful for everything we are achieving. 🏆❤️ pic.twitter.com/rJxeg9VMe7

Преди дни Оскар изигра и последния си мач пред домашна публика в Шанхай, а след последния съдийски сигнал феновете скандираха към него да остане. Бразилецът не успя да сдържи сълзите си и се разплака пред привържениците при изключително емоционално сбогуване. На 33 години Оскар няма да продължи договора си с китайския клуб и ще стане свободен агент, за да си отвори опции да подпише с друг клуб, който по всяка вероятност ще бъде извън Китай.

After 8 years at the club, Oscar is set to leave Chinese side Shanghai Port.



He was moved to tears as fans begged him to stay after yesterday’s game… pic.twitter.com/fWefwZaW8c