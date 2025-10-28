Войната в Украйна:

Умира ли красивата игра: Висшата лига нарушава вековна традиция

28 октомври 2025, 21:46 часа 444 прочитания 0 коментара

Висшата лига превъзхожда останалите първенства най-вече с едно – там винаги нещо се случва. Винаги има мачове, винаги има какво да се гледа. С основна заслуга е така нареченият „Боксинг дей“ – денят след Коледа, 26 декември. За отборите от английския елит няма почивка и те се състезават дори в деня след Рождество и целият футболен свят гледа към Англия. Така е от 1888 година насам. Или поне беше.

Тежкият календар и телевизионните права водят до нарушаване на традицията

Според „Дейли Мейл“ на тазгодишния „Боксинг дей“ ще се изиграе само един мач. Това решение почти със сигурност ще предизвика недоволство, а причината за взимането му е много проста. Натоварването на футболния календар, което е продиктувано от разширяването на Европейските клубни турнири и преместването на мачовете то ФА къп през уикенда, е един от доводите. Също така, от Висшата лига са задължени да организират поне 33 уикенда, в който се излъчват мачове по телевизията.

Висша лига

Следващият „Боксинг дей“ е в събота и традицията може да бъде възстановена

„Боксинг дей“ се пада в петък, което ще доведе до сблъсък с ангажимента, който са поели в Англия. Още нищо не е потвърдено официално, но най-вероятно 26-ти декември ще бъде третиран като всеки друг петък и ще бъде излъчен само един мач на тази дата. Останалите мачове от кръга ще са разпределени през събота, неделя и понеделник, като така Висшата лига ще изпълни задълженията си. И все пак, през 2026 г. „Боксинг дей“ ще бъде в събота и от английския елит вярват, че традицията ще се завърне.

Николай Илиев
