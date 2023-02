Юрген Клоп: Не съм виждал по-спокоен треньор от Карло Анчелоти (ВИДЕО)

"Мачовете са съвсем различни, това е един от най-големите клубове в света. Играхме финал в Шампионската лига и все още не съм го гледал отново. Но сега знам, че трябва да го направя. Направихме добър мач, но не успяхме да спечелим", каза Клоп.

"Трябва да изиграем супер мач срещу Реал. Дори два супер мача, за да се класираме напред. Нямам проблем с това. Шампионската лига е важна, доволен съм, че играем сега, а не преди няколко седмици. Специален момент е и нямам търпение", добави още той.

"Карло е най-спокойният треньор, който съм виждал през живота си и една от най-добрите личности, които можеш да срещнеш. Той е супер интелигентен, уважавам го много. Имат отбор от световна класа и привлякоха много вълнуващи млади футболисти", коментира Клоп.

Германецът добави, че нападателят Дарвин Нунес може да играе във вторник. Същото обаче важи и за Карим Бензема, който бе вдигнат за сблъсъка с Ливърпул. Карло Анчелоти обаче няма да може да използва други двама контузени играчи на Реал Мадрид.

