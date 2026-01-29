В Барселона обмислят две сензационни имена за заместник на Левандовски

На "Камп Ноу" започват подготовка за бъдеще без Роберт Левандовски. На 37-годишна възраст времето на полския нападател в Барселона изтича. Договорът му с каталунците е до юни и макар все още да е взето окончателно решение за бъдещето му след това, медиите в Испания съобщават, че клубът се оглежда за потенциални негови заместници. Авторитетното издание ESPN потвърждава информацията, като пише, че от Барселона са се насочили към два конкретни варианта.

Барселона има два варианта за заместник на Левановски

Според слуховете фаворити да заместят Левандовски на "Камп Ноу" са Хулиан Алварес и Душан Влахович. Източници от клуба твърдят, че президентът Жоан Лапорта "все още мечтае" да привлече Алварес от Атлетико Мадрид, когото счита за идеалния трансфер, но спортният директор Деко проучва по-евтини варианти. Всяка сделка за аржентинеца вероятно ще бъде сложна, като се очаква "дюшекчиите" да поискат значително повече от 100 милиона евро за нападателя, а освен това може да има конкуренция за подписа му от други големи европейски клубове.

По-евтината алтернатива на Алварес е Влахович

Затова Деко обмисля алтернативни кандидати, които биха могли да запълнят празнината, оставена от Левандовски, включително нападателят на Ювентус Влахович. Сръбският национал беше в полезрението на Барса още преди да премине от Фиорентина в Юве през 2022 г., но фактът, че договорът му изтича през юни, го прави особено интересна опция за отбора от Ла Лига това лято. 25-годишният Влахович в момента страда от контузия в областта на адуктора, но преди да бъде изваден от игра, той отбелязал 6 гола и дал 2 асистенции в 17 мача във всички турнири.

Алварес, от друга страна, е друг играч, който Барса следи от години, още преди трансфера му в Манчестър Сити. Аржентинецът, който има 11 гола в 29 мача през този сезон, има договор с Атлетико до 2030 г., а клаузата за откупуване на договора му е колосалната сума от 500 млн. евро. Едва ли има клуб, който би платил подобни пари, така че този варианти по-скоро отпада. Разбира се, от испанската столица искат да задържат звездата си, но биха били да го дадат срещу подходящата оферта. Преди дни стана ясно, че друг европейски колос се интересува от услугите му. Все още разочаровани от представянето на Виктор Гьокереш, от Арсенал обмислят привличане на аржентинеца, но цената му би отказала и тях.

