Винисиус си тръгва от Реал, английски грандове в битка за нападател: какво предстои на зимния трансферен прозорец

С наближаването на новата година идва и зимният трансферен прозорец. Все по-усърдно се търси информация за това какво предстои да се случи на трансферния пазар, а изминалите дни донесоха точно това. Според ESPN след Ел Класико още повече се говори за вероятността Винисиус Жуниор да напусне Реал Мадрид, като това може да се окаже и най-големият трансфер през зимата. В разговорите около трансферния пазар са намесени и отбори като Барселона, Арсенал, Байерн Мюнхен и други световни грандове.

Винисиус може да напусне Реал Мадрид срещу 100 милиона евро

Според Diario AS Вини Жуниор сериозно обмисля да напусне Реал Мадрид. 25-годишният футболист може да напусне още през януари, ако условията за него в клуба останат същите. От началото на сезона треньорът на Реал Мадрид – Шаби Алонсо, не го включи в титулярния състав три пъти и го сменяше редовно. ESPN съобщава, че според източници отношенията на Винисиус с Алонсо са се влошили, след като бразилецът реагира гневно на това, че беше сменен около 70-тата минута при победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико. За двамата предстои да се проведат лични разговори. През лятото Вини беше свързван с клубове в Саудитска Арабия, а в момента крилото е оценено на 100 милиона евро.

Още: ЦСКА готви звездна селекция през зимата - "армейците" решават проблема със слабото си звено

Барселона ще се бори за Леао, ако Рашфорд не остане

Според Diario Sport, Барселона все още обмисля трансфер на крилото на Милан Рафаел Леао. „Блаугранас“ виждат 26-годишния португалски национал като потенциален дългосрочен вариант, но цената му от 80 милиона евро може да затрудни осъществяването на сделката. Това дали каталунците ще продължат да следят Леао зависи и от бъдещето на нападателя на Манчестър Юнайтед – Маркъс Рашфорд, който е под наем в Барселона. Той направи силно впечатление в клуба и може да бъде привлечен за постоянно след няколкото впечатляващи изяви по лявото крило.

Още: Челси взривява трансферния пазар с нападател за 100 милиона евро

Арсенал, Тотнъм и Нюкасъл ще се борят за нападател на Порто

Според TNT Sport, Тотнъм ще се изправи пред сериозна конкуренция от Нюкасъл и Арсенал в опита си да привлече Саму Агехова от Порто. Испанското издание Fichajes смята, че нападателят е привлякъл вниманието на трите гиганта от Висшата лига, след като е отбелязал 11 гола в 14 мача във всички турнири досега през сезона. Нюкасъл и „артилеристите“ подсилиха нападанията си през лятото, като подписаха съответно с Нико Волтемаде и Виктор Гьокереш. Въпреки това, докладите от Испания предполагат, че те все още биха могли да се опитат да откраднат трансфера на Агехова от Тотнъм.

Още: Барселона отново събира две от остриетата на Манчестър Юнайтед от близкото минало

Ювентус, Интер и Милан ще се надпреварват за защитник на Байерн Мюнхен

Журналистът Кристиан Фалк заяви, че три отбора от Серия А са заинтересовани да привлекат защитника на Байерн Мюнхен Ким Мин-джае. Южнокорейският национал се присъедини към германския гранд през лятото на 2023 г., след като направи впечатляващ сезон с Наполи. Ким обаче е записал само девет участия във всички турнири досега през сезона и е възможно да се завърне в Италия. Ювентус, Интер и Милан имат интерес към евентуален трансфер.

Още: Левски търси трансфери и в България, и в Европа