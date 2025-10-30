Войчех Шчесни разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

Вратарят на Барселона Войчех Шчесни обясни как е успял да спаси дузпата на Килиан Мбапе в дербито с Реал Мадрид, загубено от отбора му с 1:2. Стражът призна, че е разучавал Мбапе преди сблъсъка.

Шчесни разучавал Мбапе преди дербито на Испания

"Разучавам много изпълнителите на дузпи преди мачовете. Обикновено гледам последните 20 изпълнения на двама или трима играчи от съперника, които изпълняват наказателните удари. Понякога и от щаба ми дават информация. Има играчи, които изпълняват по различен начин във важните моменти в мача, в зависимост от това дали отборът води или губи в резултата. Опитвам се да осмисля цялата тази информация и след това се доверявам на инстинкта си", каза Шчесни.

"Мбапе ми вкара последната дузпа. Беше в добър момент, с голяма увереност. Знаех, че ще избере да бие в същия ъгъл. След това трябва да си убеден, че ще стане така, но за щастие се получи", добави още той.

"Много съм концентриран в мачовете. Научих рано в кариерата си, че емоциите не ми помагат и се опитвам да се изключа. Например, след Ел Класико всички спориха и се караха, а аз си помислих, че загубихме мача, но трябва да продължим напред."

"Препоръчвам на всички да се занимават с медитация и да работят върху дишането си. Аз правя упражнения преди мач и по време на почивката. Хората ме гледат странно, защото го правя в центъра на съблекалнята. Препоръчвам да се работи върху дишането в аксремни условия - при студ и голяма жега", завърши Шчесни.

