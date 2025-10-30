Микел Артета превъртя играта! Пусна 15-годишен като титуляр в Арсенал

Макс Доуман от Арсенал впечатли мениджъра Микел Артета, за да го превърне в най-младия титуляр в историята на клуба на възраст от само 15 години и 302 дни. Доуман започна сред стартовите 11 на Артета в сряда при победата с 2:0 над Брайтън в Купата на Лигата, спечелвайки похвалата на треньора за влиянието си в мача. Доуман, който е в клуба от 2015 г., дебютира в първия отбор като резерва по-рано през сезона, преди да подобри рекорда на Джак Портър за най-млад титуляр.

Макс Доуман е най-младият титуляр в историята на Арсенал

Вратарят Портър започна в Купата на Лигата миналата година, когато беше на 16 години и 72 дни. Дясното крило Доуман обаче счупи рекорда му, като също така направи най-много дрибли и спечели най-много фалове и дуели, а Арсенал регистрира осмата си поредна победа във всички турнири. "Малка усмивка, това е всичко, което получаваш от него", каза Артета пред репортерите, когато го попитаха как Доуман е реагирал на това, че е бил избран за титуляр.

Доуман само се усмихнал, когато чул, че ще бъде титуляр за "топчиите"

„За него всичко е естествено, за него всичко е наред. Такъв е начинът, по който играе, и това е тайната – че не прави голяма работа от това. Просто прави това, в което е най-добър, а именно да играе футбол. Да играе футбол с много кураж и решителност, и днес отново показа невероятни умения, способност да преодолява играчи на това ниво в Премиър лийг на 15 години. Това определено е нещо специално", каза още Артета.

Нападателят Андре Хариман-Анус, на 17 години, също направи своя дебют, след като Артета направи 10 промени в стартовия състав от неделната победа с 1:0 над Кристъл Палас в Премиър Лийг. "Усещането да дадеш възможност на някого и да сбъднеш неговата мечта е уникално и съм много щастлив, че нещата се развиха толкова положително", добави Артета, чийто отбор гостува на Бърнли в събота.

Неговият колега Арне Слот нямаше такъв успех с пускането на тинейджъри в състава си, след като Ливърпул отпадна безславно от Купата на Лигата след още една загуба в последните седмици.