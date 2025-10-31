Преформатирането е малко като перестройката - Борисов се сниши като Тодор Живков (ВИДЕО)

"Преформатирането е малко като перестройката. Тодор Живков на не знам кой конгрес на БКП каза, че сега ще се снишим, горе-долу Борисов направи същото. Уж тръгна с перестройка, а трябва да се снишим", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с идеята за преформатиране на кабинета, която се отложи. Припомняме, че след изборите в Пазарджик Борисов даде пресконференция, в която каза, че на ГЕРБ е светнала червена лампичка, защото трупа негативи от отговорността и заговори за преформатиране на правителството и смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

По-късно преформатирането се отложи, ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха за подкрепа на кабинета, като от партията на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски няма да участват в кадровата политика на правителството.

Партньорите в управлението се разбраха и за ротация на председателя на парламента и тази седмица Наталия Киселова беше сменена от Рая Назарян от ГЕРБ.

Закъснява ли бюджетът?

Ивайло Мирчев обърна внимание, че днес е 31 октомври, което е последният срок по закон за внасяне на бюджета.

"Бюджет няма, има колебания, днес минималната заплата е една, утре е друга. Вдигаме осигуровките, не вдигаме осигуровки, вдигаме данъци, не вдигаме данъци - пълен хаос е. Големият въпрос е къде е бюджетът. Търсим го и ние, но не го намираме", добави Мирчев. Той призна, че е имало години, в които бюджетът е закъснялал, но по думите му сега има стабилно правителство.