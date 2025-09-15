Войната в Украйна:

Фенербахче трепери в първото дерби на наследника на Моуриньо! Спорно съдийство и гаф на Онана белязаха мача (ВИДЕО)

15 септември 2025, 12:52 часа 295 прочитания 0 коментара

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна изключително ценен успех с 1:0 над Трабзонспор в дерби от петия кръг на Суперлигата на Турция. На стадион "Шюкрю Сараджоолу" единственото попадение в двубоя реализира Юсеф Ен Несири в края на първото полувреме, възползвайки се от грешка на стража Андре Онана. Срещата, която бе дебют за наследника на Жозе Моуриньо - Доменико Тедеско, премина с няколко дискусионни съдийски решения. Гол на Пол Онуачу бе отменен заради спорен фал в атака на двуметровия таран срещу Милан Шкриняр. Малко по-късно Окай Йокушлу бе изгонен с директен червен картон.

Домакините влязоха добре в мача. Новото попълнение Актюркоолу стреля извън целта от изгодна позиция. Туфан пък се отличи с решителна намеса в отбрана. В 11-ата минута Онуачу си помисли, че е извел Трабзон напред в резултата. ВАР обаче се намеси, а главният съдия отсъди нарушение в атака на тарана срещу Шкриняр за удар без топка. Решението стана повод за полемики след сблъсъка.

В 20-ата минута отново ВАР се оказа лош приятел за гостите. Реферът наблюдава видеоповторение, след което изгони Йокушлу с директен червен картон заради грубо нарушение. Талиска и Шимански пробваха неуспешно късмета си, преди в 39-ата минута Ен Несири да пропусне чист шанс от близка дистанция. Все пак мароканският нападател се реваншира с попадение до почивката. Онана не изби по най-добрия начин шут на Фред, Шимански се възползва и отклони към Ен Несири, който прати топката в мрежата.

В 50-ата минута "жълтите канарчета" изявиха претенции. Съдийската бригада реши, че няма попадение на Ен Несири при удар, при който останаха съмнения дали топката не премина голлинията. В заключителната фаза Кахведжи уцели греда, а до края дебютиращият Едерсон направи важна намеса. За "фенерите" минути записа и друг нов състезател - Марко Асенсио.

Автор: Джем Юмеров

