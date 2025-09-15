Фенербахче трепери в първото дерби на наследника на Моуриньо! Спорно съдийство и гаф на Онана белязаха мача (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна изключително ценен успех с 1:0 над Трабзонспор в дерби от петия кръг на Суперлигата на Турция. На стадион "Шюкрю Сараджоолу" единственото попадение в двубоя реализира Юсеф Ен Несири в края на първото полувреме, възползвайки се от грешка на стража Андре Онана. Срещата, която бе дебют за наследника на Жозе Моуриньо - Доменико Тедеско, премина с няколко дискусионни съдийски решения. Гол на Пол Онуачу бе отменен заради спорен фал в атака на двуметровия таран срещу Милан Шкриняр. Малко по-късно Окай Йокушлу бе изгонен с директен червен картон.

Домакините влязоха добре в мача. Новото попълнение Актюркоолу стреля извън целта от изгодна позиция. Туфан пък се отличи с решителна намеса в отбрана. В 11-ата минута Онуачу си помисли, че е извел Трабзон напред в резултата. ВАР обаче се намеси, а главният съдия отсъди нарушение в атака на тарана срещу Шкриняр за удар без топка. Решението стана повод за полемики след сблъсъка.

Trabzon’a kırmızı verdik, öyleyse Fenerbahçe’nin de golünü saymayalım.



Allah belanızı versin.



Bu skandalı unutmayın, unutturmayın!



#FBvTS pic.twitter.com/TYxbqiDXAT — Lovers of Fenerbahçe (@Lovers_of_Fb) September 14, 2025

В 20-ата минута отново ВАР се оказа лош приятел за гостите. Реферът наблюдава видеоповторение, след което изгони Йокушлу с директен червен картон заради грубо нарушение. Талиска и Шимански пробваха неуспешно късмета си, преди в 39-ата минута Ен Несири да пропусне чист шанс от близка дистанция. Все пак мароканският нападател се реваншира с попадение до почивката. Онана не изби по най-добрия начин шут на Фред, Шимански се възползва и отклони към Ен Несири, който прати топката в мрежата.

В 50-ата минута "жълтите канарчета" изявиха претенции. Съдийската бригада реши, че няма попадение на Ен Несири при удар, при който останаха съмнения дали топката не премина голлинията. В заключителната фаза Кахведжи уцели греда, а до края дебютиращият Едерсон направи важна намеса. За "фенерите" минути записа и друг нов състезател - Марко Асенсио.

Автор: Джем Юмеров