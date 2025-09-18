Войната в Украйна:

Третото издание на благотворителния фестивал "Нощ на Ангелите“ събра над 266 000 лв.

Третото издание на благотворителния фестивал „Нощ на Ангелите“ превърна Гребната база в Пловдив в символ на солидарността и добротворството. В рамките на три дни, от 12 до 14 септември, близо 25 000 посетители се включиха в каузата, а събраната сума е впечатляваща – над 266 000 лева, които ще подкрепят шестте каузи на фондацията.

„Успяхме да съберем тази огромна сума ЗАЕДНО! Всичко това се случи благодарение на неуморния труд и безвъзмездна подкрепата на над 150 доброволци, 60 автори, 30 инструктори, треньори, съдии, безброй участници и изпълнители, спонсорството и подкрепата на над 90 фирми и организации и ВСИЧКИ ВАС - ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА, които посетиха и станаха част от събитието!“ – споделиха развълнувани организаторите.

Фестивалът обедини и десетки обичани български артисти като Димитър Рачков, БТР, Михаела Филева, Веселин Маринов, Рафи, Дичо, Стефания Колева и Деян Ангелов, формация „Наздравица“, Илка Александрова и много други. Съпътстващата програмата беше пъстра и наситена - концерти, спортни турнири по футбол, баскетбол, тенис, плажен волейбол, открити тренировки, уроци по народни танци, детски работилници, театрални постановки и десетки активности, благотворителен базар и ресторант, които превърнаха фестивала в празник за цялото семейство.

 

Весела Софева
Весела Софева
