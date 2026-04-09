Втори такъв абсурд в Шампионска лига: разкриха защо главният съдия не е дал дузпа за Барселона

В първия 1/4-финален мач от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид, един спорен момент разбуни духовете. Вратарят на гостите Хуан Мусо подаде топката от аут, а защитникът Марк Пубий я спря с ръка в наказателното поле. Играчите на каталунците изявиха претенциите си, но главният арбитър Ищван Ковач не посочи бялата точка. Пред “ Кадена Копе“ журналистът Хосе Футо разкри защо съдията не е дал дузпа за Барселона.

„Намерението на вратаря на Атлетико Мадрид не е било да въведе топката в игра“

Ето какво каза Футо за решението на Ковач и защо ВАР не се е намесил: “ ВАР не се намеси, защото Ковач е казал на германския арбитър във ВАР стаята, че според неговата преценка и интерпретация топката не е в игра. Ковач е заявил, че намерението на Мусо, вратаря на Атлетико Мадрид, не е било да въведе топката в игра. Тъй като това е действие, което подлежи на интерпретация и е защитимо на терена, ВАР не се намеси. Червеният картон на Кубарси например е незащитим, това е очевиден червен картон, за който ВАР трябва да те извика, както и направи“.

Това не е прецедент в Шампионска лига

През 2024 г., отново в Шампионска лига, станахме свидетели на подобен случай. В първия 1/4-финален мач между Арсенал и Байерн Мюнхен, завършил 2:2. Тогава Давид Рая подаде топката на Габрел Магаляеш, а той я хвана с ръка в наказателното поле, заложи си я и изпълни удара от вратата. Тогава играчите на Байерн също протестираха, но главният съдия не отсъди дузпа. След края на срещата той обясни, че „няма да даде дузпа за подобна детинска грешка“.

