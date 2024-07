За пример: Румъния се сбогува с ЕВРО 2024 с писмо и безупречна чистота в съблекалнята (СНИМКА)

Националният отбор по футбол на Румъния напусна ЕВРО 2024 с високо вдигната глава. Въпреки че отпаднаха от Нидерландия на 1/8-финалната фаза, румънските футболисти дадоха добър пример, като изчистиха съблекалнята си и оставиха прощално писмо към домакините.

От УЕФА публикуваха снимка на съблекалнята и оставеното писмо, в което румънците благодарят на Германия за гостоприемството. "Евро 2024 беше едно от най-важните ни преживявания във футбола и ние сме много щастливи, че Германия беше сцената, на която се проведе."

💛 🇷🇴 The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk