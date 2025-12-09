Защитник на Барселона се бори с тежка депресия, може да не играе повече за каталунците

Защитникът на Барселона Роналд Араухо може да напусне отбора поради проблеми с психичното здраве, съобщи испанското издание COPE. 26-годишният футболист е извън игра от края на ноември. Първоначално старши треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че играчът е заразен със стомашен вирус, но по-късно се появиха информации, че Араухо е взел почивка поради психологически проблеми.

🚨🎖| Ronald Araújo's situation is more 'serious' than people think. He's very affected. It's possible that he won't ever put on a Barça shirt again. [@partidazocope] #fcblive 🔴 pic.twitter.com/oxY44jkjyC