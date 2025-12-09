Защитник на Барселона се бори с тежка депресия, може да не играе повече за каталунците

Защитникът на Барселона Роналд Араухо може да напусне отбора поради проблеми с психичното здраве, съобщи испанското издание COPE. 26-годишният футболист е извън игра от края на ноември. Първоначално старши треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, че играчът е заразен със стомашен вирус, но по-късно се появиха информации, че Араухо е взел почивка поради психологически проблеми.
Уругваецът е извън терените от края на ноември
🚨🎖| Ronald Araújo's situation is more 'serious' than people think. He's very affected. It's possible that he won't ever put on a Barça shirt again. [@partidazocope] #fcblive 🔴 pic.twitter.com/oxY44jkjyC— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 8, 2025
Медийни съобщения сочат, че уругваецът е изпаднал в депресия след изгонването си в мача от Шампионската лига като гост срещу Челси (0:3) на 25 ноември. Барселона даде на Араухо почивка за неопределено време, за да се справи със затрудненията си.
Според информации в испанските медии, проблемите с психичното здраве на защитника са по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално. Той може да не играе отново за Барселона. Араухо играе за Барселона от 2018 г. През сезон 2025/26 футболистът участва в 15 мача във всички турнири и отбеляза 2 гола.
ОЩЕ: Реал Мадрид и Барселона влизат в битка за един от най-обещаващите таланти в Европа