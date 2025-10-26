Винисиус Жуниор избухна срещу Шаби Алонсо по време на Ел Класико (ВИДЕО)

Реал Мадрид и Барселона изиграха невероятен мач на "Сантяго Бернабеу". Срещата от десетия кръг на испанската Ла Лига предложи на феновете всичко възможно - красиви голове, отменени попадение, спасена дузпа, спорни ситуации и червен картон. В крайна сметка "кралете" успяха да си отмъстят на каталунците за унижението през миналия сезон и след 553 дни триумфираха в Ел Класико с 2:1.

Въпреки че Килиан Мбапе и Джуд Белингам бяха в центъра на вниманието, един от най-изявените играчи в мача беше Винисиус Жуниор. Французинът откри резултата, отбеляза два гола в засада и пропусна дузпа за мадридчани. Белингам пък вкара победния гол и също се разписа веднъж в нередовна позиция. Винисиус, който не успя да вкара, все пак изигра отличен мач и помогна за втория гол, но треньорът на Реал Шаби Алонсо реши да го смени в 72-а минута - ход, който не се хареса на бразилския нападател.

VINICIUS JR IS EXTREMELY ANGRY THAT HE IS BEING TAKEN OFF!!!!!!!

pic.twitter.com/Kd8XZZE4fo — عمرو (@bt3) October 26, 2025

Винисиус не остана никак доволен от решението на треньора и избухна на терена. Поразителният аспект на този момент не беше самата смяна, а това, че играчът, видимо раздразнен от нея, отказа да седне на пейката и реши да се отправи направо към съблекалнята. Минути по-късно той бе видян отново при съотборниците си на пейката. В заключителните секунди на мача той бе уловен в кадър, когато се стигна до сериозно напрежение между скамейките на двата тима, когато съдията показа втори жълт картон на Педри.

