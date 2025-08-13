3 лесни начина да размножите смокиня

Засаждане на резник от смокиня в нова саксия

Смокините с цигулкови листа може да са известни с това, че са капризни и изискват много поддръжка, но са изненадващо лесни за размножаване. Има три основни метода за размножаване: вкореняване на резници в почвата, вкореняване на резници във вода и наслояване във въздуха. Ето всичко, което трябва да знаете за това как да размножавате смокини с цигулкови листа, използвайки тези три метода.

Кога да размножаваме смокиня от листа на цигулка

Най-доброто време за размножаване на фиданка е през пролетта и лятото, когато дървото активно расте. Въпреки това, все още можете да опитате размножаване през есенните и зимните месеци, но растежът ще бъде по-бавен и ще има по-голям шанс размножаването да се провали.

Как да размножаваме смокиня от листа на цигулка в почвата

Най-надеждният начин за размножаване на смокинови дървета е чрез вкореняване на клонови резници в почвата. Следвайте тези стъпки, за да вкорените резници от смокинови дървета в почвата.

Вземете резници от клони

С помощта на остри, чисти ножици за подрязване вземете резник от вашата смокиня. Всеки резник трябва да има три или четири възела по стъблото. Отстранете листата в долната половина на резника.

Вземане на резници от клони от растение фиделистна смокиня

Потапяне на резници в хормон за вкореняване

Потопете отрязания край на клона в хормон за вкореняване, като го покриете напълно. След това оставете резника настрана, докато завършвате следващата стъпка.

Потапяне на резници в хормон за вкореняване

Напълнете малък до среден съд за саксии с добре дренирана почвена смес и го полейте обилно, като позволите на излишната вода да се отцеди от саксията. След това използвайте пръста си, за да създадете дупка за резника в центъра на саксията.

Подготовка на саксия за резниците от смокинови листа

Засадете резника

Вземете резника от клон и го засадете в дупката, която току-що направихте с пръст, като леко натискате почвата около стъблото, за да го задържите на място.

Поставете прозрачен найлонов плик върху резника и саксията, за да увеличите влажността. Отстранявайте плика веднъж на няколко дни за 10 до 15 минути, за да осигурите на резника свеж въздух и да предотвратите развитието на мухъл.

Поставяне на прозрачна найлонова торбичка върху засадения резник

Поддържайте рязането равномерно влажно

Полейте почвата леко, след като започне да изсъхва, но изчакайте признаци на нов растеж, за да полеете обилно. При подходящи условия корените би трябвало да започнат да растат в рамките на няколко седмици.

Ако листата на резника ви започнат да увяхват и да окапват след няколко седмици, опитайте да отрежете няколко листа наполовина. Това е често срещана практика сред търговските производители, която помага за намаляване на загубата на влага през листата и намаляване на енергийното натоварване върху развиващите се корени на растението.

Как да размножаваме смокиня във вода

Вероятно най-разпространеният метод за размножаване на фиделистна смокиня е чрез вкореняване на резници във вода. Следвайте тези стъпки, за да вкорените резник на фиделистна смокиня във вода.

С помощта на остри, чисти ножици за подрязване вземете резник от вашата смокиня. Всеки резник трябва да има три или четири възела по стъблото. Отстранете листата в долната половина на резника.

Вземане на рязане на клон от смокиново листо

Поставете резниците във вода

Напълнете стъклен съд с прясна вода със стайна температура и поставете резника в чашата, така че откритите възли да са потопени, а листата да останат над повърхността. Сменяйте водата веднъж седмично, за да възстановите нивата на кислород и да я поддържате свежа.

Поставяне на резници от смокинови листа във вода

Поставете контейнера на светло място

Поставете резника на топло място, което получава ярка, индиректна светлина (уверете се, че избягвате пряка слънчева светлина). Корените би трябвало да започнат да се развиват в рамките на няколко седмици.

Поставяне на контейнера с резниците на светло място

Засадете вкоренения резник в почвата

След като корените станат дълги поне от 2,5 до 5 см, резникът може да се премести от вода в почва. Напълнете малка саксия с добре дренирана почва и засадете резника. Полейте го обилно и го поставете на топло и светло място. Поддържайте почвата равномерно влажна през първите една до две седмици, за да помогнете на корените да се аклиматизират към почвата.

Как да размножаваме смокиня Fiddle Leaf чрез въздушно наслояване

Въздушното наслояване е метод за размножаване, който често се използва от градинарите за дървесни растения като храсти и дървета. Следвайте тези стъпки, за да размножите листна смокиня, използвайки въздушно наслояване.

Идентифицирайте възела

Определете клона на вашата смокиня, който искате да размножите и използвате за ново растение, след което изберете възел за въздушно наслояване. Уверете се, че новото растение ще има три до четири възела по стъблото си, заедно с няколко листа.

Идентифициране на възел на растението смокиня

Пригответе сфагнумовия мъх

Подгответе сфагнумовия мъх , като го накиснете във вода за 10 до 15 минути. Това помага за рехидратирането му. След като мъхът е готов с накисването, изстискайте водата от мъха, така че да остане влажен, но не мокър.

Нанесете сфагнумов мъх върху възела

Добавете сфагнумовия мъх към възела на вашата смокиня, като създадете топка от мъх около възела и я закрепите с прозрачно пластмасово фолио.

Нанасяне на сфагнумов мъх върху възела на смокиновия лист

Поддържайте мъха равномерно влажен

Разопаковайте мъха и проверявайте нивото на влажност веднъж или два пъти седмично, в зависимост от температурата и влажността на вашия дом. Използвайте спрей бутилка, за да напръскате мъха, ако започне да изсъхва.

Пръскане на сфагнумов мъх върху листата на смокиня

Отстранете вкоренения клон от майчиното растение

След като корените са дълги поне от 2,5 до 5 см, вкорененият клон може да бъде преместен в почвата. С помощта на ножица за подрязване отстранете вкоренения клон от майчиното растение, като го отрежете точно под новите корени.

Премахване на вкоренен клон от майчиното растение смокиня

Засадете вкоренения резник в почвата

Напълнете малка саксия с добре дренирана почва и засадете резника. Полейте го обилно и го поставете на топло и светло място. Поддържайте почвата равномерно влажна през първите една до две седмици, за да помогнете на корените да се аклиматизират към почвата.