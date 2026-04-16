4 прекрасни цветя за засаждане през април

Да имаш красив двор или балкон с изобилие от пъстри цветя и луксозни зелени растения е красиво и взискателно. Има обаче вид растения, които не изискват много и издържат дълго време - това са многогодишни растения, пише "Sensa"

Ако нямате време и трябва да мислите за сто други неща, трябва да дадете предимство на многогодишни растения, които не изискват много поддръжка, а тези 5 цветя са готови за засаждане още през април.

Още: За начинаещи градинари: 5 многогодишни растения, които цъфтят през цялото лято и не създават грижи

Розмарин

Розмаринът е многогодишна билка, която се грижи сама за себе си, ухае невероятно и е истински герой в кухнята. Розмаринът е готов за засаждане (дори от семена) веднага щом отмине заплахата от последните слани, което го прави идеален за нетърпеливи градинари, които искат да покажат своите „зелени палци“.

Розмаринът е един от по-устойчивите видове растения, защото стъблата му са като храсти, когато пространството им позволява, а също така вирее и в саксии.

Хоста

Още: Как да размножите парично дърво

Хостите са буйни, бързорастящи многогодишни растения със забележителната способност да утроят размера си в рамките на една година. Те са известни и с това, че са лесни за отглеждане, което ги прави чудесен вариант за начинаещи. И могат да бъдат засадени още през април.

Те виреят особено добре в богата почва и са чудесни за по-сенчести места в двора или градината - твърде много слънце може да изгори листата им. Подрязването е по избор, но се препоръчва да се премахнат всички повредени листа, за да се запази всичко хубаво. Размножават се бързо и обилно.

Още: Можете ли да косите мокра трева?

Чернооката Сюзън

Известно със своите слънчево жълти венчелистчета и кафяво-черни центрове, това многогодишно растение, което не изисква много грижи, наистина започва да цъфти в ранните пролетни месеци. Жизнерадостните му цветове продължават да се появяват до есента.

Още: Убива ли врящата вода плевелите?

Повечето сортове достигат около 60 сантиметра височина. Може да се отглежда на пълно слънце и добре дренирана почва, но ще понесе и бедна почва, суша и дори известна сянка. След като се вкоренят, чернооките Сузани изискват минимални грижи. Растението живее само няколко години, но е известно със самозасяването си и постоянното си регенериране с нови растения.

Как да отглеждате евкалиптови растения за красиви, ароматни листа

Градински чай

Градинският чай се появява отново и отново като едно от най-лесните за отглеждане многогодишни растения. Можете да го засадите в земята през април и да се наслаждавате на лилавите и сини цветове от пролетта до началото на лятото. Градинският чай цъфти четири до шест седмици след засаждането, в зависимост от сорта и температурата.

Това растение включва видове, които са достатъчно устойчиви, за да издържат на студ, но могат да виреят и в топлина и влажност. Устойчивостта на салвията на засушаване и лесната ѝ поддръжка я правят перфектен избор за начинаещи градинари.