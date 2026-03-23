Разсадът на краставиците ще расте здрав и силен, без да пожълтява, ако използвате този тор

Как да наторим почвата след поникване на разсада на краставиците

Пожълтяването на разсада от краставици не е случайно, а ясен сигнал: на растенията им липсват микроелементи, по-специално азот. Именно в този ранен етап се формира кореновата система и всеки недостиг веднага възпрепятства развитието на растението. Най-ефективното решение не е просто извършването на торене, а прилагане на бързодействащ тор, който наистина действа в почвата.

След появата на първите два листа, разсадът трябва да се натори със сух урея, концентриран азотен тор, който бързо се абсорбира и предизвиква активен растеж на зелената маса.

Как да прилагаме правилно този тор? Уреята се прилага между редовете или на разстояние 5-7 см от растението, за да се избегнат изгаряния. Оптималната доза е 5 грама на квадратен метър. След прилагане е необходимо умерено поливане: това превръща азота в усвояема за почвата форма. Важно е да не се превишава дозата - излишният азот има обратен ефект.

Защо този тор е изключително важен за краставиците?

В началния етап краставиците се нуждаят особено от азот, за да образуват листа и издънки. Именно дефицитът на този елемент най-често причинява пожълтяване. Уреята има няколко предимства - бързо се разтваря в почвата, не се натрупва под формата на вредни съединения, стимулира интензивния растеж на културата.

В резултат на това растенията бързо набират сила, листата стават наситено зелени, а развитието е равномерно. Този тор действа само върху влажна почва; ако почвата е суха, абсорбцията рязко намалява.

Първите промени след подхранване са забележими след 5 дни - пожълтяването спира, появяват се нови листа. Пълният ефект от това торене се разгръща в рамките на 7-10 дни.

Кога и колко често трябва да поливате краставици с урея?

Поливането на краставици с урея трябва да се извършва в определени периоди на растеж на растенията:

На етап разсад. Първото подхранване се извършва 10-14 дни след засаждането на разсада в земята. Това помага на растенията да се адаптират по-бързо и да започнат активен растеж.

По време на активен растеж. Второто подхранване се извършва 2-3 седмици след първото. През това време краставиците активно развиват листа и се нуждаят особено от азот.

Преди цъфтежа. Третото подхранване се извършва 7-10 дни преди цъфтежа. Това помага на растенията да образуват повече плодове.

Важно е да се помни, че уреята не се препоръчва за употреба по време на плододаване, тъй като може да доведе до натрупване на нитрати в плодовете.

