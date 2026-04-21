6 зеленчука, които да засадите през април за изобилна лятна реколта

Когато става въпрос за изобилие от прясно отгледани зеленчуци , обикновено се сещаме за лятото. Но тогава започва прибирането на реколтата – както и готвенето и храненето. Работата, която е необходима, преди да можете да напълните чинията си с пресни моркови, чушки и резени домати, идва много по-рано. Април е чудесно време за засаждане на много зеленчуци, защото почвата се затопля и рискът от замръзване е почти изчезнал.

Ще искате да проверите средната дата на последна слана във вашия район, защото времето е от решаващо значение и не искате късна слана да саботира лятната ви реколта. Независимо дали сеете култури за хладно време или пресаждате зеленчуци за топло време, време е да пуснете градината си в разгара си. Ето най-добрите зеленчуци, които да засадите през април за вкусни летни реколти.

Репички

Репичките виреят в хладна почва и узряват бързо, обикновено са готови за прибиране на реколтата след 21-30 дни, а можете да продължите да засаждате семена на всеки две седмици за поредица от реколти. Можете да продължите да засаждате репички, докато лятото не донесе по-високи температури, и да възобновите засаждането четири до шест седмици преди първите очаквани слани във вашия регион през есента.

Моркови

Семената на морковите не е необходимо да се засаждат на закрито. Засейте ги директно в почвата четири до шест седмици преди очакваната последна слана във вашия район. Засаждайте още семена на всеки три до четири седмици до средата на лятото. Засадете семената на морковите в рохкава почва, без камъни и отломки. Поддържайте почвата постоянно влажна през първите няколко седмици, докато семената покълнат.

Цвекло

Тези кореноплодни зеленчуци, подходящи за хладно време, могат да се засаждат през април и да се прибират 50 до 70 дни след засаждането, преди температурите да станат твърде високи. Засейте семената директно в рохкава, добре дренирана почва, която е огрявана от слънце. Уверете се, че почвата е много рохкава и без камъни и отломки, за да може цвеклото да се оформи добре. Уплътнената почва и бариерите могат да ги деформират или да ги забавят в растежа.

Картофи

Можете да започнете да засаждате картофи две седмици преди последните очаквани слани във вашия район. Ще е по-добре да започнете със сертифицирани картофи за семе от доставчик, а не с картофи от магазина. Те често се пръскат с инхибитор на покълване, който също ще им попречи да пораснат. Нарежете картофите за семе на големи парчета с по едно или две очи на всяко парче и ги засадете в дълбок контейнер от 10 до 15 галона или повдигната леха, която е огрявана от слънце.

Маруля

Марулята предпочита хладна почва и температури, за да расте, защото топлината кара марулята да се размножава. Засейте семената директно в градината си или в съд с влажна, добре дренирана, рохкава почва. Ако искате реколтата ви от маруля да издържи по-дълго, търсете топлоустойчиви сортове романа, летни хрустящи и листни сортове като Джерико, Невада и Ред Сайлс, които са селектирани да устояват на размножаване. Осигурете им следобедна сянка и редовна вода, за да им помогнете да оцелеят в по-топлото време.

Домати

Макар че април е подходящо време за засяване на доматени семена на закрито в по-хладен климат, това е и времето за засаждане на открито в по-топлите райони. Пресадете разсад от домати в градината си след последната слана. Температурите на почвата трябва да са топли, около 15°C, с нощни температури над 10°C.

Чушки

Независимо дали отглеждате люти, сладки, големи или чушки с размер на кутия за обяд, те виреят на пълно слънце и се нуждаят от топла почва, за да растат. Пресадете или засадете саксийни чушки навън през април в тропическия юг и в зони 5-7, след като заплахата от слана е отминала. Можете да започнете семената на закрито осем до десет седмици преди последната дата на слана и да ги преместите навън, когато нощните температури са 10ºC или по-високи. Проверете препоръките за конкретния сорт, който отглеждате.

Краставици

Засейте семена от краставици или пресадете разсад на открито през април. Почвата трябва да е топла, така че изчакайте няколко седмици след последната слана, ако все още е твърде студено. Тези лозови растения виреят в летните жеги и слънце. Засадете ги в неутрална почва и добавете компост в киселинната или алкалната почва, ако е необходимо. Поливайте краставиците с 2,5 см вода всяка седмица, за да сте сигурни, че почвата остава постоянно влажна.