6 зелени зеленчука, които трябва да има всеки градинар

Вероятно вече отглеждате маруля заедно с доматите и чушките си . Но защо да се ограничавате? Има толкова много други възможности, когато става въпрос за отглеждане на вкусни, хрупкави пресни зеленчуци. Като начало, зеленчуците са едни от най-лесните за отглеждане ядливи растения, дори за начинаещи. Повечето зеленчуци растат добре и от семена, така че те са начин да увеличите разходите си за градинарство и да спестите време, защото насочвате семената в градината си, без да се налага да засаждате разсад.

Обикновено зелените растения обичат хладно време, така че ги засаждате в края на зимата до началото на пролетта и отново през есента за късна реколта. Някои по-издръжливи видове, като например зелето, могат да се отглеждат през цялата зима, ако температурите рядко падат под нулата във вашия район. Много видове зелени растения, като например швейцарското манголд, дават плодове през целия вегетационен период, ако ги поливате и редовно берете външните листа.

Повечето зелени растения изискват пълно слънце, което се счита за шест или повече часа пряка слънчева светлина на ден, и постоянни нива на влага, особено по време на периода им на покълване. В зависимост от културата, повечето видове зелени растения са готови за 40 до 80 дни, въпреки че някои могат да бъдат събрани като бейби листа само за 25 до 30 дни.

Ето и любимите ни зелени растения, които да отглеждате във вашата градина тази година:

Рукола

Подправете салатите и пицата си , като ги гарнирате с пикантна рукола. Тази бързорастяща зелена култура е плодовита и е готова за прибиране като бейби само за три седмици. Тя цъфти в горещо време, така че я засадете в края на зимата/ранната пролет или късна есен.

Швейцарски манголд

Една от най-недооценените зелени растения, които можете да отглеждате, е швейцарското манголд. И все пак, големите му листа с бели, червени, оранжеви или жълти жилки го правят толкова красив, колкото и вкусен! Бебешките листа могат да се консумират сурови, докато зрелите листа могат да се готвят в сотета, супи и сосове. Достатъчно красив е, за да го засадите редом с декоративни цветя, дори ако нямате място за специална зеленчукова градина. Освен това е много по-устойчив на топлина от спанака или марулята.

Зелените зелеви листа

Тази емблематична южна зелена култура дава плодове в продължение на много седмици. Дебелите синьо-зелени листа имат вкус и текстура, подобни на зелето, и се готвят по различни начини като гарнитури, супи и яхнии. Освен това е устойчива на слана или замръзване, така че есенното засаждане ще ви отведе до ранна зима в много региони.

Горчица

Листата на горчицата имат плоски, извити или лобуловидни листа с отличителен пиперливо-орехов вкус. Те са устойчиви на студ и леки слани, така че са добра есенна реколта. Или ги отглеждайте в началото на пролетта, преди температурите да се затоплят, което ще ги накара да се развият (да сеят).

Зелени листа от ряпа

Както върховете, така и корените на ряпата са годни за консумация, като зелените листа имат вкус на горчица. Някои сортове, като например Шогоин, не дават големи луковици, така че са идеални, ако искате да ги отглеждате само за зелени плодове.

Кейл

Кейлът се предлага в много разновидности с накъдрени или плоски листа. Събран млад, може да се консумира суров в салати или да се готви, когато е по-зрял. Също така се замразява добре; просто наберете, измийте и замразете листата, след което ги използвайте във фритати , кишове и яхнии по-късно.