Бананови обелки и оцет - евтин мощен градински тор

Перспективата за домашен тор със сигурност е привлекателна за много градинари или любители на стайни растения. Може би сте чували, че банановите кори и оцетът могат да създадат нещо като чай от тор „направи си сам “, но колко ефективна е тази смес? Оказва се, че банановите кори са пълни с компоненти, които подобряват здравето на растенията, като калий, фосфор и калций.

НЕ бързайте да изхвърляте корите от картофите през есента: Ето как да ги превърнете в ценен тор

Както всеки старателен любител на растенията знае, тези основни хранителни вещества, заедно с някои други, подпомагат здравословния растеж на корените, цъфтежа и производството на плодове. Оцетът може да послужи за стартиране на процеса на разграждане на банановите кори, за да се освободят хранителните вещества вътре. Въпреки че този чай сам по себе си няма да осигури достатъчно хранителни вещества за вашите растения, той може да бъде чудесен допълнителен източник на храна, който да добавите към вашия арсенал.

Утайка от кафе или банани: Коя е по-добрата тор за вашите хортензии

Вместо това, помислете за този необичаен бананов трик като за забавен начин да намалите хранителните отпадъци, като същевременно осигурите допълнителен стимул за стайните или градинските растения. Тежко хранещи се растения като домати, тропически стайни растения и папрати са чудесни кандидати за тор с бананова кора. Не забравяйте, че макар това да може да бъде чудесен начин да осигурите тласък на калий на вашите растения, той не съдържа други важни хранителни вещества като азот, така че ще трябва да продължите да използвате и други торове.

Още: Как правилно да наторите градината с оризова вода

Как да си направим тор от бананова кора и оцет

Приготвянето на собствен тор от бананови кори и оцет е изключително лесно. Съберете банановите кори в чист буркан. След като контейнерът ви се напълни, потопете ги напълно в бял или ябълков оцет. Покрийте отгоре с тензух и леко го затегнете с ластик или канап. Оставете разтвора да се накисне за около 48 часа. Докато престои, оцетът ще работи с времето, за да извлече всички полезни хранителни вещества, които вашите растения обичат.

Още: Натурална тор с 2 съставки за здрави растения и почва

След като вашият чай от торове е готов с накисването, можете веднага да започнете да го прилагате. Уверете се, че сте разредили разтвора с равни части вода, за да избегнете временно нарушаване на pH-то на почвата или нараняване на растението. Можете да използвате този бананов чай ​​върху растенията си до веднъж седмично. Само не забравяйте да не пропускате торовете с по-важни хранителни вещества. От бързорастящи стайни растения до основни градински продукти, този тор от бананова кора и оцет предлага забавен и полезен начин да се грижите за всички ваши растения.