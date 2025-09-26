Без мазе: Ето как опитните градинари съхраняват картофите и те издържат до 8 месеца

Какво още трябва да знаете за съхранението на картофи през зимата?

Картофите обикновено се съхраняват в изба или мазе след прибиране на реколтата. Но какво ще стане, ако не разполагате с подобно помещение? Има изход - трябва да намерите надеждна алтернатива. Съхраняването на картофи без мазе е напълно възможно. Някои градинари ги оставят на балкон или остъклена лоджия, други в хладен килер, а някои дори изнасят клубените на верандата за естествено охлаждане.

Има обаче метод, който се различава от традиционните методи. Не става въпрос за избор на място за съхранение, а за правилна подготовка на клубените за дългосрочно съхранение без специални условия.

Тайната на опитните градинари за дългосрочно съхранение на картофите

Първата и най-важна стъпка е да изберете качествени картофи. Грудките трябва да са цели, здрави и без признаци на гниене или вредители. Само правилно подбраните картофи могат да гарантират успешно съхранение в продължение на няколко месеца.

Друг важен момент е измиването на картофите. Не мийте клубените непосредствено преди да ги приберете за дългосрочно съхранение. Излишната влага провокира покълването и развитието на гниене.

Спазването на условията за съхранение е от решаващо значение. Идеалната стайна температура за картофите е от +4 до +7 °C . За да предотвратите покълването на клубените, уверете се, че те не са изложени на пряка слънчева светлина. Оптималната влажност е 85–90% . Най-удобно е картофите да се съхраняват в кошници или кутии, които осигуряват достатъчна циркулация на въздуха и предотвратяват гниене.

Ако картофите се съхраняват на балкон, погрижете се за допълнителна изолация - например, увийте съда с клубените в пяна или топло одеяло. За да избегнете излишната влага, можете да поставите сухо цвекло наблизо, а също така да използвате люспи от лук или слама - те абсорбират добре влагата и помагат картофите да останат свежи.

Картофите, отглеждани на леки песъчливо-глинести почви, ще се съхраняват по-добре от картофите от глинести низински почви.

Торовете, използвани по време на вегетационния период, ще окажат значително влияние върху съхранението на картофите. Клубените, които получават излишък от азот , съдържат повече захари, което означава, че са по-податливи на болести и имат по-лоши условия за съхранение. Картофите, на които липсва калий, също ще имат по-лоши условия за съхранение.

Късната мана значително влияе върху качеството на съхранение на клубените. Следователно, дори незначителни признаци на заболяване трябва да се отстранят преди изкопаване на картофите, за да се предотврати разпространението на инфекцията върху клубените.

