Брашнеста мана в градината - причини и лечение

Откриването на гъбички в градината е обратното на забавлението. Не винаги можете да избегнете гъбични заболявания, но в повечето случаи можете да третирате растенията с тях и да ги подготвите за почти перфектно здраве. Много гъбични заболявания, като брашнеста мана, могат да направят здравото ви растение да изглежда болнаво само за няколко дни. Болестта, подобна на бял прах, ще се разпространи от лист на лист, по стъблата, а в някои случаи и по цветовете и плодовете. Най-добрият начин да контролирате болестта е да сте с една крачка пред нея, а с брашнеста мана можете да направите това, като премахнете заразените части на растението.

Как да предотвратим и лекуваме брашнеста мана по растенията

Можете да премахвате заразените части на растенията през целия вегетационен период. Колкото по-рано откриете заболяване, толкова по-добре, така че започнете в началото на пролетта и продължете да наблюдавате растенията си през останалата част от годината. Ако някога е имало момент да се наблегне на премахването на брашнеста мана, това би било в края на есента или началото на зимата, когато растенията преминават в латентно състояние или умират. Спорите могат да преживеят зимата и да заразят растенията ви веднага щом времето е оптимално, така че премахването на всички болни листа, докато все още са лесни за забелязване, е от решаващо значение.

Премахнете всички заразени растения от помещенията

Още: Брашнеста мана - причина и лечение

Постарайте се да потърсите началото на брашнеста мана по растенията си. Тя често се появява на сенчести места, включително там, където растенията са засадени близо едно до друго с слаб въздушен поток. Мокрите листа често са свързани с гъбични заболявания, но това не е така за брашнеста мана. Тя може да зарази сухи листа, а твърде дългото излагане на вода може да убие спорите, така че не мислете, че сухото растение е безопасно. Когато забележите заразен лист или стъбло, отстранете го, като го отщипете или използвате ножица. Не забравяйте да почистите и дезинфекцирате ножицата си , за да не зарази други растения, и дръжте заразените части на растението далеч от останалите. Поставете ги в найлонов плик, изхвърлете ги и се уверете, че стоят далеч от купчината компост.

Как да се преборим с брашнестата мана по фасула?

Проверявайте седмично за заразени растения, но ако изоставате, можете да направите почистване през есента или зимата, за да може пролетният ви вегетационен период да започне на чисто. Отстранете всички заразени листа и стъбла, включително всички листа, които са паднали на земята. Ако цветната леха има сериозно нападение, помислете за премахване на всяко растение и гребене на мястото, за да се уверите, че не е останал лист, който да съхранява спори през цялата зима.