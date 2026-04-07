Бързорастящи многогодишни растения, които създават пълна градина за нула време

Всяка градина се нуждае както от едногодишни за незабавен ефект , така и от многогодишни за цвят, който се връща в продължение на много години. Тъй като многогодишните растения са дълготрайни, те са чудесна инвестиция във вашата градина . Освен че добавят красота, текстура и структура към вашата градина, многогодишните растения също така осигуряват храна за полезни насекоми и опрашители.

Жълтоцветна магнолия: Кои са най-красивите сортове и как да се грижите за тях

Но трябва да бъдете малко търпеливи с много трайни насаждения, които отнемат време за установяване. Всъщност сред градинарите има поговорка, че трайните насаждения спят, пълзят, скачат. Това означава, че те са склонни да растат сравнително бавно през първата година, докато пускат корени, след което растат малко по-бързо през втората година. До третия вегетационен период те най-накрая излитат и започват да се разпространяват из градината ви.

Избор на многогодишни растения, които ще се разпространяват във вашата градина

Още: Краставиците и доматите ще растат по-бързо и от плевели: Преди засаждане направете ТОВА

Когато пазарувате, не забравяйте да изберете сорт, който ще оцелее през зимите във вашата зона за устойчивост. Също така, прочетете етикета или описанието на растението, за да знаете от каква светлина се нуждае: Пълното слънце се счита за шест или повече часа пряка слънчева светлина на ден, докато частичното слънце е около половината от това.

Кога да пресаждате хортензиите

И накрая, не забравяйте, че малките 7,5 см саксии ще се нуждаят от много повече време, за да се напълнят в градината ви, отколкото саксиите с размер от 3 литра или по-големи. Така че, когато е възможно, изберете по-големия размер за по-бързи резултати. И не забравяйте да поливате растенията си през първия сезон, за да могат да пуснат силни корени.

Представяме ви любимите ни бързорастящи многогодишни растения, които изискват много поддръжка и ще се разпространят и ще запълнят градината ви за миг.

Котешка мента

Още: Какво да не пропускаме при пролетното почистване

Котешката мента е едно от най-непретенциозните многогодишни растения, които можете да отглеждате, като лесно се адаптира към различни условия и видове почва. Нейните пухкави, сиво-зелени листа са леко ароматни, така че не са особено привлекателни за елени и зайци. Новите видове се задържат в спретната купчина, а лавандуловите, сините или розовите цветове траят седмици от пролетта до края на лятото, в зависимост от сорта.

Забравете за малките кисели плодчета - този сорт касис ражда с големина на череша и десертен вкус

Салвия

Салвията, известна още като градински чай, има красиви лилави, бели или розови цветове, които привличат опрашители. Колибритата особено обичат тръбесто оформените цветове. Тези устойчиви на елени многогодишни растения са отлично, не изискващо поддръжка допълнение към градината за цъфтеж от късна пролет до ранна есен, в зависимост от сорта. Не забравяйте да прочетете етикета, защото има и едногодишни видове.

Многогодишен здравец

Още: Как да защитите хортензиите от вредители през пролетта

Многогодишните здравец, известни още като здравец заради формата на цветовете, са вид издръжливо почвопокривно растение, което се разпространява бързо. Имат цветове, подобни на пеперуди, които се носят над листата от края на пролетта до началото на лятото; някои видове цъфтят повторно. Осигурете им следобедна сянка в много горещи райони

Пчелен балсам

Пчелният балсам е член на семейство ментови, което ви подсказва, че това е едно от онези растения, които почти сигурно ще се разпространят във вашата градина. Алените цветове ще бъдат посещавани от много пчели, пеперуди и колибри, така че не се оплакваме. Пчелният балсам обича влагата, но е податлив на брашнеста мана, затова изберете устойчив сорт. Разделяйте градината си на всеки няколко години в началото на пролетта и споделяйте част от нея с приятели и съседи.