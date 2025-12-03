Бързорастящото стайно растение, което ще запълни големи празни пространства във вашия дом

Борбата с един вероятен виновник – къртиците – може да изглежда като пълноценна задача, но има метод за контрол на къртиците, който е безвреден за деца и домашни любимци. Вибрациите, причинени от движещи се декорации в двора, могат да накарат къртиците да избягат от двора ви.

Как да подгответе вашите жасминови растения за зимата

Ако видите вулканообразни могили в двора си, свързани с нещо, което прилича на подземни тунели, вероятно имате къртици. Тези бозайници с дължина от пет до седем инча могат да изкопаят тунел от около 30 см за минута, ядейки мравки, ларви и други полезни насекоми. Те живеят изцяло под земята, така че вероятно няма да ги забележите, но ако видите същество с дълги, остри нокти на предните си крака с дълъг розов нос и опашка, вероятно е къртица. В най-добрия случай те са досадни – не вредители – заради ровенето си, но няма да ядат градинските ви растения или моравата, а ровенето им всъщност аерира почвата. В най-лошия случай къртиците ядат земните червеи, които поддържат двора ви здрав.

Казват, че „домът е там, където е сърцето“, така че е логично нещата, с които изпълваме дома си, да са нещата, които държим близо до сърцата си: люлеещ се стол, предаван през поколенията, картини, които няма да намерите в никоя галерия, одеяла и предмети за утеха, както и стайни растения. Стайните растения не само подобряват естетиката на пространството, за да направят хората по-спокойни или „у дома си“, но и предоставят предимства, които могат да подобрят качеството на живот в ежедневието ви, за разлика от тъмните, празни ъгли на неизползваното пространство, които витаят в коридорите на дома ви. За щастие можете да намерите уникални и красиви бързорастящи стайни растения, които превръщат скучните ъгли в оживени пространства , като например африканското масково растение (Alocasia amazonica). То развива нови листа доста бързо, седмично, през лятото и се гордее с големи листа, които лесно могат да запълнят празно пространство.

Още: Как да засадите джинджифиловото растение, за да расте по-бързо

Африканското маскоцветно растение е тропическо растение, което обикновено расте като многогодишно, стига да му осигурите комфортна среда за отглеждане. Може да достигне височина между 60 и 180 см, но когато се отглежда на закрито, се задържа на около 60 см. С тъмни, живи цветове на зелено или лилаво, африканското маскоцветно растение е цветно стайно растение, което ще освежи вашето вътрешно пространство.

Африканското масково растение понякога се нарича още растение „слоново ухо“, което е термин, който включва няколко вида и разновидности на тропически растения с едра листа. Вие сте късметлия, ако вашето „слоново ухо“ показва прекрасните си цветове , и това важи и за африканските маскови растения. Можете да очаквате да видите само големи листа, без цветове, когато отглеждате африканското масково растение на закрито. В редките случаи, когато цъфти, то обикновено не се забелязва под листата. Това означава, че основното нещо, което оформяте, е самата листа. Как ще го оформите, ще зависи от това как искате да запълните пространството.

Можете да изберете по-къса саксия, която стои ниско до земята, за да имате листа, които висят над пода. Или можете да изберете по-висока саксия или да я поставите на малка маса за визуално увеличение. И в двата случая ще искате да се уверите, че саксията е тежка и добре дренирана. Ако изберете метода с тава с камъчета, можете да комбинирате декоративна саксия с декоративна тава, за да подобрите естетиката и влажността. Ако пространството, което се опитвате да запълните, има пряка слънчева светлина, можете да комбинирате филтриращи светлината завеси, които допълват саксията, за да подобрят светлинните условия.

Навици за растеж и препоръки за грижа за африканското масково растение

Още: Издръжливи стайни растения, които не понасят студено зимно течение

Въпреки че африканската маска изисква някои специфични грижи, все още имате възможности. Можете дори да я размножавате или отглеждате във вода, ако желаете. Стига да ѝ осигурите комфортна среда за растеж, можете да наблюдавате редовен растеж, особено през пролетта и лятото. Най-вероятно ще виждате нови листа да поникват всяка седмица или около това време през лятото. Листата с форма на стрела могат да достигнат до 40 см дължина, което го прави идеалното растение за запълване на големи, празни пространства с ярка зеленина. Светлината, температурата и влажността са някои от нещата, които трябва да останат постоянни за правилна грижа.

Още: Трик, с който коледната звезда ще цъфти и след празниците

Трябва да започнете с избора на правилната саксия. Уверете се, че е достатъчно голяма, за да може корените да се развиват, и има добър дренаж. След това помислете за осветлението. Африканските маскови растения не понасят пряка слънчева светлина, но все пак обичат много слънце. Уверете се, че мястото има ярка, индиректна светлина. Обикновено се развиват добре при комфортни вътрешни температури. Идеалната температура за бърз растеж е между 15 и 29 градуса по Целзий. Също така е добре да ги държите в условия на висока влажност. Можете да постигнете това с овлажнител или тава с камъчета.