Черни петна по доматените растения - причини и лечение

Ако листата на доматените ви растения изглеждат така, сякаш се пробват за ролята на кученце далматин в училищната пиеса, предстоят проблеми. Причинени от гъбични инфекции, ако черните петна се разпространят, те могат да доведат до намалени или некачествени плодове и смърт на растенията. Когато видите първите петна да се появяват точно пред очите ви, е време да предприемете действия.

Чести причини за черни петна по доматените растения

Черните петна по листата на доматите са причинени от гъбични заболявания, които са най-разпространени по време на топло и влажно време. Гъбичките могат да презимуват в почвата и да засягат доматите година след година. Лошата циркулация на въздуха, неправилните навици за поливане и прекомерното плевене допринасят за разпространението на болестите. Най-честата причина за черни петна е септориозата по листата, причинена от гъбата Septoria lycopersici .

Болестта обикновено прогресира от основата на растението нагоре по листата и стъблата. Лезиите имат мишенообразен вид с концентрични пръстени от светло и тъмнокафяв цвят. В крайна сметка петната се уголемяват и целият лист може да бъде убит и окапан от растението. Ранното заболяване може да доведе до обширно обезлистване, излагане на плодовете на слънчево изгаряне, намаляване на добивите и в крайна сметка до смърт на растението.

Идентифициране на септориозни петна по листата

Докато доматите ви растат, следете долните листа след завръзването на първите домати, защото болестта се разпространява нагоре от най-старите към най-младите издънки. Петната са кръгли и малки, с диаметър около 1/16 до 1/4 инча. Кафявите до сиви петна имат тъмнокафяви ръбове с малки черни точки (гъбични плодни тела) в центъра на петното. Ако не се лекуват рано, петната се размножават и ако листните лезии са многобройни, листата леко пожълтяват , след това покафеняват и накрая умират. Добрата новина е, че гъбата рядко заразява плодовете.

След като септориозата нахлуе в градината ви, тя се задържа и презимува в почвата, дори върху доматени колове и клетки. По време на периоди на висока влажност и топлина, патогенът се разпространява чрез вятър, дъждовни капки и заразени инструменти. Докато условията са топли и влажни, вторичните спори ще продължат да заразяват здравите тъкани.

Възможности за лечение на септориозни петна по листата

Премахнете заразените листа

Като проверявате доматените си растения ежедневно, може да успеете да премахнете септориозата по листата, преди да се разпространи. Използвайте остри, чисти градински ножици, за да премахнете заразените листа. Поставете ги в торба и ги изхвърлете в кошчето. Никога не оставяйте остатъците на земята, защото спорите на гъбичките ще се разпространят. Не забравяйте да дезинфекцирате ножиците и ръцете си, преди да работите с незаразени доматени растения и други растения от семейство Паслън (картофи, чушки, патладжани, домати).

Опитайте „Направи си сам“ спрей

Д-р Марти Дрейпър, настоящ заместник-декан по научни изследвания и следдипломна квалификация в Колежа по земеделие в Канзаския държавен университет, предлага самостоятелно решение за третиране на листните петна.

Смесете една пълна супена лъжица сода бикарбонат, една чаена лъжичка растително масло и малко количество мек препарат за миене на съдове в около 4 литра вода. Пръскайте доматените растения рано сутрин и прилагайте сместа редовно, за да поддържате ефикасността ѝ.

Прилагане на химически обработки

Ако не сте открили проблема рано и листното петно ​​се изкачва по-високо по доматеното растение, фунгицидните спрейове ще помогнат за защита на незаразените листа от разпространението на септориоза. Фунгицидите могат да бъдат на основата на калиев бикарбонат или мед. Търсете меден хидроксид, меден сулфат или меден оксихлорид сулфат в етикета на активните съставки. Винаги следвайте внимателно указанията на етикета, но повечето фунгициди се прилагат на интервали от 7 до 10 дни през целия сезон.

Ако не сте сигурни какъв вид гъбички причинява листните петна, широкоспектърен фунгицид, съдържащ хлороталонил или манкозеб, може да помогне за овладяване на проблема.