Често срещаната грешка при поливане, която правите с вашата мирна лилия

Ако търсите едно от най-лесните за отглеждане стайни растения, което всеки може да поддържа живо , не търсете повече от спатифилум (Spathiphyllum spp.). Това е абсолютно великолепно растение с яркозелени листа и чисто бели цветове, което добавя изтънченост към естетиката на вашата стая. И както всички стайни растения, то може да подобри настроението и да подобри производителността. Така че, когато забележите, че върховете на листата покафеняват, може да се паникьосвате, чудейки се какво сте направили нередно. Но не се притеснявайте - ние ще ви помогнем. Една от най-честите причини е, че просто използвате грешен вид вода.

Що се отнася до поливането, не винаги е важно колко често трябва да поливате миролюбив лилия, за да е по-здравословно стайно растение . Понякога е също толкова важно да се вземе предвид какъв тип вода използвате. Повечето хора пълнят лейките си от чешмата и за много стайни растения това е абсолютно нормално. Но някои стайни растения, като миролюбивите лилии, са по-чувствителни към неща, които могат да се крият във водата от чешмата.

Общинските водоизточници често се третират с минерали и химикали като флуорид и хлор. Когато редовно поливате миролюбив лилия с химически третирана вода, тези вещества могат да се натрупат в почвата и да започнат да влияят негативно на растението, откъдето идва и листата с кафяви върхове.

Поливайте правилно вашата мирна лилия, за да избегнете кафяви листа

От един зелен палец до друг, ние имаме много трикове, които да помогнат на вашите мирни лилии да процъфтяват като стайно растение , започвайки с използването на правилния вид вода. Най-добре е да използвате дестилирана или филтрирана вода, която може да бъде закупена от всеки местен магазин за хранителни стоки. Друг чудесен източник на вода, който се предлага безплатно, е дъждовна вода или дори разтопен сняг.

Можете да поставите кофа навън, за да събирате дъждовна вода, която след това да използвате, за да поливате мирната си лилия. Ако не искате да плащате за дестилирана вода и няма достатъчно валежи във вашия район, можете да напълните кутия с чешмяна вода и да я оставите да престои около ден, което ще позволи на хлора да се разсее.

Ако забележите кафяви връхчета по листата на вашата миролюбива лилия, не се притеснявайте; това не е пълна загуба. Ще искате да започнете, като промиете саксията, за да се отървете от всякакви натрупвания, които засягат растението. Направете това, като пуснете чиста дестилирана вода - два до три пъти обема на саксията - през саксията. Можете да отрежете кафявата част на листата с остри ножици, като следвате формата на листа, за да запазите естествената му форма. И оттук нататък поливайте растението само с предпочитаните видове вода - дъждовна вода, дестилирана или чешмяна вода, която е престояла достатъчно дълго, за да не е проблем хлорът.