22 октомври 2025, 13:28 часа 0 коментара
Цвете, което трябва да засадите през октомври, за да озарите терасата си

Ако имате малка тераса, която искате да освежите с красиви цветове, едно цвете, което трябва да засадите през октомври, е фуксията. Любителят на сянка ще добави жизнен щрих към екстериора на вашия дом, независимо дали е добавен във висяща кошница или саксия. Въпреки че цъфтят от май до октомври, можете да отглеждате растението като многогодишно в по-мек климат с малко слана

Разнообразието от фуксии е голямо, с близо 100 вида в рода. Издръжливата фуксия (Fuchsia magellanica) е особено любима за градинарите, които жадуват за цвят, без прекалено много поддръжка. Виреещ като контейнерно растение, този вид расте с дълги, извити стъбла за драматично излъчване на иначе гола тераса. Издръжливите фуксии са и един от  красивите сортове фуксии, които можете да отглеждате, за да привлечете колибри , които приветстват тези блестящи, украсени с скъпоценни камъни птици благодарение на червено-розовите си, висящи цветове.

Едно от най-красивите градински цветя, което обожава сянка

Фуксиите са и чудесно растение, подходящо за домашни любимци; те са нетоксични за кучета и котки, причинявайки само леко стомашно разстройство, ако бъдат изядени. С правилна грижа и внимание, заедно с достатъчно сянка, вашата издръжлива фуксия ще ви възнагради с всички цветове, от които се нуждаете за зрелищно шоу.

Как да отглеждате фуксии за октомврийски цветове на малката си тераса

Семена от фуксия се предлагат от разсадници, но най-добрият начин да добавите цвят към малката си тераса  през есента е да закупите растения за засаждане. По този начин можете да ги подготвите за успех, като ги засадите в съд с минимален диаметър 25 см. Идеален за покрити тераси, трябва да поставите саксията си на място с много сянка и защита от слънцето. Осигуряването на пъстра слънчева светлина гарантира, че няма да се нагреят твърде много, без да ги държите на тъмно.

Как да отглеждаме фуксии в саксии

Засадете ги във влажна, но добре дренирана почва, богата на органични вещества, като например Miracle-Gro Potting Mix . Поддържайте почвата влажна, но не подгизнала, като се стремите към 2,5 до 1,5 см вода на седмица, като правите корекции според метеорологичните и температурните условия. Избягвайте поливане вечер, тъй като постоянно мократа зеленина може да насърчи болести, свързани с влагата, като например ръжда по фуксията. Поливайте сутрин, за да имат листата време да изсъхнат през целия ден.

Въпреки че фуксиите не са прекалено податливи на вредители на открито, белокрилки, листни въшки и трипси могат да атакуват вашето растение. Огледайте за признаци на вредители, като търсите петнисти, пожълтели или лепкави листа. Ако забележите някой от тези симптоми, третирайте листата с инсектициден сапун, за да контролирате разпространението им. Премахването на мъртвите цветове насърчава повече цъфтеж, освен това поддържа растението ви да изглежда подредено в саксията или кошницата. Ако нямате време, не се притеснявайте - мъртвите цветове ще паднат естествено. Прищипвайте връхчетата на растенията, за да принудите растението да се разклони и да се изсипе от саксията, като продължавате само до един месец преди първата слана във вашата зона. 

 

 

 

 

 

 

Гергана Шумкова
