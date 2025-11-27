Цветя, които да засадите през декември

На пръв поглед цветните градини звучат доста лесно и ясно. Засаждате растенията си през пролетта, наслаждавате им се през лятото и почиствате градината си през есента. След това чакате през зимата, докато можете да ги презасадите отново или да започнете да покълвате растения на закрито. В действителност обаче не е толкова просто. Както в останалата част от живота, не всичко пасва идеално там, където очаквате. Някои цветя виреят по-добре, когато са засадени през есента, лятото или дори зимата, и могат да цъфтят и по различно време на годината. Например, растения като лалета, теменужки и макове се справят изключително добре в своите зони, след като са засадени през декември.

Въпреки че може да си мислите, че декември е твърде късно да засаждате цветя за ранен пролетен цъфтеж - да чакате до последната слана на сезона, за да посеете семената си - всъщност има много растения, които можете да започнете през зимата, за да се подготвите за новия сезон. Това е вярно дори ако живеете в по-студени зони. Някои цветя се нуждаят от период на студ или процес на замръзване и размразяване, преди да могат да цъфтят напълно. За тези видове цветя, стига почвата ви да не е замръзнала, можете да започнете да ги отглеждате в градината си.

Лалета

Лалетата (Tulipa spp.) се справят чудесно, когато са засадени през зимата. Засадете лалетата си около шест до осем седмици преди последната прогнозирана слана, за да получат всички студени часове, от които се нуждаят, за да цъфтят през пролетта. Те се предлагат в различни цветове и можете да засадите множество разновидности в градината си за дъга от цветове, които със сигурност ще направят впечатление.

Ехинацея

Ехинацеята (Echinacea spp.) вирее добре, когато се засажда през зимата, тъй като това дава време на корените им да се установят преди настъпването на пролетта. Те понасят добре студените условия и дори ще виреят, докато са покрити със сняг. Има много сортове ехинацея, които можете да отглеждате от семена за бюджетна градина , което ви позволява да напълните двора си с красиви цветове в началото на годината.

Теменужки

Въпреки че теменужките (Viola spp.) са красиви цветя, които можете да засадите през август за пъстри цветове, които продължават до зимата , те са универсални в сезона си на сеитба. Всички теменужки могат да се засаждат през декември, стига температурите да не паднат много под нулата, но има и друг вид, който се справя добре със студа.

Минзухари

Минзухарите (Crocus spp.) са растения, които могат да издържат на по-студено време. Всъщност, ако температурите на почвата са твърде топли - над 15 градуса по Целзий - те ще цъфтят рано, така че в някои зони може да е най-добре да изчакате до декември, когато започне да се охлажда достатъчно.Стига земята все още да не е замръзнала, можете да ги засадите през декември.

Кукуряци

Кукуряците (Helleborus spp.) обичат студеното време и са издръжливи. Тези цветя могат да се засаждат по всяко време между есента и пролетта. По същество, стига земята все още да не е замръзнала, това е чудесно растение, което да засеете в градината си през декември. Те създават дълготрайни цветове, които траят около три месеца, за да ви осигурят изобилие от цвят, за да преживеете сезона, докато се появят другите ви пролетни цветове. Те са дълготрайни многогодишни растения, на които можете да се наслаждавате години наред и са богати на нектар за вашите ранни колибри.