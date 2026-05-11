Сухоустойчиви зеленчуци, които виреят с по-малко вода

Ако едно южно лято остави зеленчуковата ви градина увехнала и тъжна, не се отказвайте. Търсете растения, които могат да оцелеят и дори да виреят в жегата . Някои зеленчуци може да се затрудняват при сухи условия, но веднъж установени, тези ядливи растения няма да страдат, когато прогнозата е за малко дъжд. Може да не дадат големия добив, с който сте свикнали, но все пак ще имате пресни продукти за бране. Ако търсите градина с ниска поддръжка, тези растения също така означават, че няма да е необходимо да ги поливате често и те няма да се свият, ако забравите да ги полеете. Разгледайте тези сухоустойчиви зеленчуци, които се справят добре с минимално поливане.

Сладки картофи

Сладките картофи се нуждаят от редовно поливане в началото на образуването на корените и образуването на лозя. След като се установят, те могат да издържат на по-дълги периоди без вода и топлина. Всъщност реколтата от сладки картофи ще бъде по-добра с по-малко вода през последните няколко седмици преди прибиране на реколтата. Твърде много вода през това време може да доведе до гниене на клубена.

Сладките картофи могат да понасят частична сянка, въпреки че клубените може да са по-малки, а оптималното pH на почвата е от 5,8 до 6,0.

Чушки

Не всички видове чушки са добри в издържането на суша. Утвърдените чушки могат да преживеят суши, но реколтата ще пострада по време на тежка суша. По-малките и люти сортове чушки са най-устойчиви на сухи условия. Лютите чушки могат да станат още по-люти, когато има по-малко вода. Пикантните български моркови са най-устойчиви на суша. Чушките Шишито и Серано са друг добър избор.

Домати

Веднъж установени, доматите могат да издържат на суша, а някои сортове са селектирани, за да издържат на сух климат. По-малките чери домати могат да виреят, когато не се прекалява с поливането. Детерминантните домати имат ранен добив, така че можете да намалите поливането, след като цветовете се развият.

Доматите виреят в топлина, но твърде много слънце може да им причини слънчево изгаряне. Засенчваща кърпа може да помогне.

Боб

Постоянната влага е необходима, когато бобът развива цветове и шушулки. Търсете устойчиви на топлина и суша сортове като „Rattlesnake“ и „Mbombo“, които все още са продуктивни при сухи условия. Слой мулч ще гарантира, че почвата задържа влагата.

Бамя

Бамята понася сушата много по-добре от другите градински зеленчуци . Този слънцелюбиви зеленчук вирее в горещо време и може да понесе дълги сухи периоди заради дългия си корен, който му помага да намира влага дълбоко в почвата. Не забравяйте да я поливате по време на продължителни суши, за да не страда. Мулчирането може да помогне на почвата да остане влажна.

Съвети за по-дълго запазване на влагата

Обогатете почвата с компост, за да задържа влагата по-дълго и да се нуждае от по-рядко поливане.

Разстелете дебел слой органичен мулч върху почвата, за да поддържате корените хладни и да забавите изпарението.

Вместо кратки поливания, които достигат само до горния слой на почвата и насърчават плитките корени, използвайте капково напояване, така че водата да достигне по-дълбоко в почвата.

Когато планирате градината си, изберете устойчиви на топлина и суша сортове зеленчукови растения.

Засадете културите рано или късно през сезона, за да избегнете най-горещия период на времето.

Поливайте растенията рано сутрин, преди да стане твърде горещо навън.