6 признака, че преполивате зеленчуковата си градина

Зеленчуците съдържат значително количество вода; това е част от причината, поради която са толкова полезни за консумация. Така че е логично да давате на зеленчуковите растения много вода, за да могат те да преминат през плодовете си. Това е вярно, до известна степен. Преполиването на зеленчуковата ви градина е почти толкова проблематично, колкото и недополиването. Нека обсъдим какви проблеми може да причини прекомерното поливане на зеленчуковата ви градина и признаците, за които трябва да внимавате, от засаждането до прибирането на реколтата.

Проблеми с преполиването в зеленчуковите градини

През горещите, бездъждовни лета на юг, поливането на зеленчуковата градина с повече вода изглежда идеално, за да поддържа растенията свежи и реколтата им по-голяма. Съществува обаче точка на насищане, при която излишната вода се задържа в почвата и причинява кореново гниене. Кореновото гниене се причинява от агресивни патогени, които виреят във влажна, мокра почва. Ако имате тежка, глинеста почва с лош дренаж и продължавате да преполивате, очаквайте кореново гниене и намалена реколта.

Докато новозасадените разсад и новозасятите семена се нуждаят от достатъчно влага, за да покълнат и да развият коренова система, преполиването може да ги задуши. Наситената с вода почва пречи на корените да получат достъп до кислород, от който се нуждаят, за да виреят. След като растенията започнат да дават плодове, преполиването може да доведе до твърде бърз растеж и разцепване на някои зеленчуци, което води до гниене и проблеми с насекоми и болести.

Често срещани признаци на преполиване

Семената не покълват

Може да има много причини, поради които зеленчуковите семена не покълват, включително температура, възраст на семената и нива на влажност. Най-добре е почвата да се поддържа равномерно влажна, но не и подгизнала, по време на периода на покълване. Подгизналата почва лишава семената от кислорода, от който се нуждаят, за да покълнат и да развият коренова система.

Растенията имат оголени корени

Ако сте добавили разсад в градината си, той има крехка, нежна коренова система. Нуждае се от вода, но не толкова, че почвата да се отмие от корените. Почвата трябва да се поддържа постоянно влажна, а водата да се доставя чрез нежна пулверизация или капково напояване, за да е стабилна почвата.

Дори след като растенията са се установили, бързото напояване с струя вода от маркуча може да оголи корените. Това може да доведе до загуба на влага в съдовата система на растението и да причини слънчево изгаряне на кореноплодни зеленчуци като моркови и картофи.

Прекомерно оттичане

Ако наблюдавате как голяма част от напоителната ви система се стича по улицата или се събира между редовете със зеленчуци, значи или преполивате, или поливате твърде бързо. Ако водата се подава твърде бързо, почвата не може да я абсорбира и тя просто се оттича. Системата за капково напояване или маркучът са един от най-добрите методи за напояване, защото водата се подава бавно и директно върху почвата и кореновата система на растенията.

Увехнали растения след поливане

Ако почвата е влажна, но растението има увехнали или пожълтели листа , проблемът често е кореново гниене, причинено от прекомерно поливане и оставяне на почвата влажна твърде дълго. Кореновото гниене се причинява както от гъбички, така и от сродни патогени, които виреят във влажна почва. Доматите, чушките и патладжаните са особено податливи на кореново гниене. За да определите дали проблемът е кореново гниене, издърпайте заразено растение и измийте почвата от корените. Здравите корени са светложълти или бели на цвят; заразените корени са кафяви или черни. Ако растението е засегнато от кореново гниене, отстранете го незабавно. След като растението е заразено, няма начин да се излекува кореновото гниене. Не добавяйте растението към купчината компост; хвърлете го в кошчето.

Зеленчуците се разделят

Не можем да обвиняваме изцяло прекомерното поливане за разцепването на зеленчуците в градината, особено доматите. Но ако поливате нередовно и след това започнете да преполивате, това създава проблем. Ако позволите на почвата да изсъхне и след това добавите много вода, зеленчуците могат да натрупат вода твърде бързо, което води до пукнатини или разцепвания.

Меки, гниещи зеленчуци

Меките или гниещи зеленчуци често са причинени от прекалено наситена почва или периоди на застояла вода, които позволяват на бактериите, най-често видове Pectobacterium , Dickeya и някои видове Pseudomonas , Bacillus и Clostridium , да виреят. Мекото гниене може да засегне всички видове зеленчуци и след като се появи, растенията и плодовете трябва да бъдат изхвърлени.

Как да предотвратим проблеми с преполиването

Вземете предвид вида на почвата , растенията и скорошното време, когато определяте колко и колко често да поливате градината си. Пясъчната почва задържа много по-малко вода от глинестата, а по-големите растения консумират повече вода от разсада. Повечето зеленчуци се нуждаят от 2,5 см вода седмично , за да останат здрави. Това се постига най-добре чрез капково напояване, а не чрез поливане отгоре. Нанасяйте на два пъти по 1,25 см вода, през няколко часа, за да може водата да абсорбира и да се предотврати прекомерното оттичане. Оставете почвата да изсъхне на дълбочина от 2,5 до 5 см, преди да полеете отново.

Следете нивата на влажност на почвата . За да направите това, можете да използвате влагомер или да изкопаете около 15 см надолу близо до растението, но не директно до него. Ако почвата е суха и прахообразна толкова дълбоко, тя се нуждае от поливане, за да могат корените да абсорбират влагата. Ако е влажна и капе вода, когато вземете малко, значи преполивате. Добре напоената почва ще се слепи и ще образува мека топка, когато се притисне, без да капе.