Защо хитрите градинари слагат кора от авокадо в градината

Ако мразите да хабите кухненски отпадъци, можете да ги използвате в градината, вместо да ги изхвърляте в кошчето. Плодовете и зеленчуците могат да се поставят в кошчето за компост заедно с листа, слама и окосена трева, за да се превърнат в черно злато за вашите растения. Това включва и корите от авокадо, които остават след приготвянето на гуакамоле или такос със скариди за вечеря. Въпреки че са по-твърди и по-влакнести от банановите кори , все пак можете да използвате кори от авокадо с малко подготовка.

Хранителни ползи от кората на авокадото

Авокадото е богато на антиоксиданти и хранителни вещества, които са здравословни за хората, но дали корите му са полезни за растенията? Според проучвания, корите на авокадото съдържат минералите калий, калций, желязо, магнезий и цинк.

Всички тези хранителни вещества допринасят за здравословния растеж на растенията, но те се нуждаят от повече калий, отколкото другите минерали в този списък. Ето защо повечето торове съдържат калий, който подпомага стабилния растеж и помага на растенията да устояват на болести.

Както винаги, трябва да тествате почвата си и да следвате всички инструкции за торене на растенията . Много почви вече съдържат достатъчно хранителни вещества, но песъчливите и много киселинните почви е по-вероятно да не съдържат калций и магнезий.

Алкалните почви често не съдържат достатъчно желязо, което може да доведе до развитие на хлороза или пожълтяване на листата при растенията.

Ако обаче почвата ви е алкална – което означава, че pH е над 7,0 – не е желателно да добавяте повече калций към почвата, особено ако отглеждате растения, които обичат киселинността.

Компостиране на кора от авокадо

Изхвърлянето на кори от авокадо в градината ви няма да е от полза за растенията ви скоро. Корите трябва да се разградят, за да станат хранителните вещества достъпни за корените на растенията. Изхвърлянето на хранителни отпадъци в градината също може да привлече вредители. Вместо това използвайте корите от авокадо в кошчето за компост.

Корите от авокадо са много влакнести и се разграждат бавно в компоста. Корите също се разграждат бавно в контейнери за вермикомпост. За да ускорите процеса, нарежете кората на малки парченца с нож или блендер. Можете да добавите малко вода, за да улесните смесването, след което изсипете кашата върху купчината компост .

Ако не нарежете обелките, вероятно ще трябва да ги компостирате повече от веднъж. Когато сте готови да използвате компоста си, използвайте цедка, за да филтрирате всички обелки, които не са се разградили. След това ги хвърлете в следващата партида компост, за да продължи разграждането им.