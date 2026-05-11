Най-честите грешки при поливане на зеленчуците, които могат да съсипят растенията ви

Чудили ли сте се някога колко често трябва да поливате зеленчуковата си градина? Поливането може да изглежда лесно, но има някои важни съображения, за които трябва да помислите, преди да извадите лейката или градинския маркуч. Начинът, по който поливате растенията си, е от съществено значение за техния растеж и процъфтяване. „Точно като слънцето, водата е ключов компонент за успешна зеленчукова градина“, казва Никол Шах, градинар и съосновател на Garden Girls, компания за градински дизайн в Хюстън, Тексас.

Растения, които трябва да засаждате далеч от лука в градината

Различни фактори влияят върху това кога и как да поливате градината си, като например времето от деня и начинът, по който поливате, което може да има голямо значение. „Правилното поливане гарантира, че вашите растения получават необходимата влага, за да поддържат своите физиологични процеси, като фотосинтеза и усвояване на хранителни вещества... [и] помага на вашите зеленчукови растения да развият силни корени“, казва Ейми Ховис, директор/собственик на Eden Garden Design и собственик на разсадника Barton Springs в Остин, Тексас.

Поливане на листата

Още: 6 признака, че преполивате зеленчуковата си градина

Забелязвате увиснали листа и мислите, че листата се нуждаят от поливане? Помислете отново. Пръскането на цялото растение може да доведе до проблеми. „Поливането на листата може да насърчи появата на вредители и болести по растенията“, казва Шах.

Ето как да подрежете чемшир в прецизна форма

Вместо това, поливайте в основата на растението, за да сте сигурни, че ще достигне до корените. „ Поливането в основата насърчава здрава коренова система, която, след като се установи, позволява на растението да се концентрира върху листата или производството на плодове“, казва Ховис. Има няколко метода за поливане на зеленчуковите ви растения. Според Шах, „най-добрият начин да доставите вода до корените на растенията е да използвате капково напояване или лейка, за да поливате основата на растенията.“

Поливане в жегата

Понякога може да се сетим да полеем градината, когато навън е твърде горещо и растенията започнат да увяхват. Ще искате да им дадете вода, но като цяло е добре да избягвате поливането, когато е горещо навън. „Ако поливате в жегата на деня, повече вода ще се изпари и няма да бъде абсорбирана от растенията ви“, казва Шах.

Още: Защо хитрите градинари слагат кора от авокадо в градината

Поливането сутрин е идеално. „Винаги е най-добре да поливате зеленчуковата си градина рано сутрин, когато температурите са по-хладни или преди денят да започне да се затопля... [така] те ще издържат по-добре на жегата на деня“, казва Ховис.

Дървесната пепел може да съсипе краставиците ви, ако допускате тази грешка

Има и друго предимство на ранното поливане , което помага на корените да растат по-дълбоко. „Поливането сутрин също така позволява на почвата да остане влажна през целия ден, което насърчава по-дълбокия растеж на корените“, казва Ховис. И ако листата се намокрят, те имат деня да изсъхнат. „Ако случайно попадне вода върху листата, когато поливате сутрин, е вероятно те да изсъхнат преди вечерта, като по този начин се спомага за предотвратяване на болести по растенията“, обяснява Шах.