Колко често трябва да поливате разсада в градината

Преди да извадите лейката си, е добре да проверите дали растението се нуждае от вода. Един от начините да направите това е като опипате почвата с голи ръце, за да проверите влажността.

Поставете пръста си в почвата близо до растенията, в идеалния случай до второто кокалче. Почувствайте съдържанието на влага в почвата на тази дълбочина. Ще можете да откриете дали почвата е суха, влажна или твърде мокра, което са индикатори за това как да продължите. „Ако се усеща суха, това показва, че горните слоеве на почвата може да изсъхват и вероятно е необходимо поливане“, казва тя. „Ако почвата се усеща влажна, може да не се нуждае от незабавно поливане.“ И тя споделя, че ако е прекомерно влажна, това е признак за прекомерно поливане.

Умереността винаги е ключова и твърде много или недостатъчно нещо обикновено не е добре. Искате да сте сигурни, че осигурявате на градината си нужното количество вода – нито твърде много, нито твърде малко. Прекаленото поливане на зеленчуковата ви градина може да доведе до прекалено влажна почва. Преполиването може да доведе до гниене на корените и гъбични заболявания.

Въпреки че има склонност хората да преполиват зеленчуковите си градини, е възможно да не поливате растенията си достатъчно. Ако преполивате зеленчуковата си градина, това може да има някои последствия за растенията. „Недостатъчното поливане може да причини увяхване, загуба на листа и намалена продуктивност на зеленчуците.

Искате да добиете представа от колко вода се нуждаят вашите зеленчукови растения? Като цяло, зеленчуковите градини се нуждаят от около 2,5 см вода седмично“

Ако сте закупили разсад от разсадник или сте го посели сами и след това сте го пресадили в градинска леха или контейнер, честотата на поливане е важна. Може да е лесно да се третират малките растения подобно на по-утвърдените растения, но те се нуждаят от повече грижи и вода. „Когато за първи път засаждате градината си с разсад или млади разсади, бъдете готови да поливате ежедневно, тъй като те изискват често поливане, за да покълнат семената и младите растения да се установят в новия си дом.

Ако току-що сте посели семена или сте засадили разсад, е важно да бъдете особено внимателни при поливане. „Най-голямата грешка, която хората правят, когато поливат зеленчукови семена или разсад, е преполиването, което може да задуши корените им или да причини кореново гниене на разсада“, обяснява Ховис. Преполиването може да пренасити почвата, което затруднява достъпа на разсада до кислород, което може да задуши корените.