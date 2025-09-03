Доматите гният по храстите: Ето как да спасите реколтата

Какво още трябва да знаете за гниенето на доматите?

Доматите ви гният по храстите? Това е неприятна гледка за всеки градинар. Но този проблем също има решение. Първо, трябва да знаете кои са основните причини за гниене и след това да приложите конкретни мерко за действие, които ще ви помогнат да спасите реколтата си.

Гниене на доматите по храстите - причини и решения на проблема

Според експертите, най-честата причина е гниенето на цветните връхчета, което се проявява като тъмно воднисто петно ​​близо до стъблото. Основната му причина не е инфекция, а липса на калций и неравномерно поливане. Не бързайте да купувате химикали! Решението е просто: осигурете редовно поливане и торете с калциев нитрат (според инструкциите) или пепелна настойка.

За поливане на корените, 100-150 гр суха пепел се разрежда в кофа с вода, след което се разбърква добре и се оставя да престои няколко часа. Докато се чака прахът да се разтвори, разтворът се разбърква периодично. След това се използва за поливане на доматите в корена.

Ако се появи гниене отстрани или от върха на плода, това може да е късна фитофтора или антракноза. Тези гъбични заболявания се развиват активно при висока влажност. Тук ще помогне третирането с биологични фунгициди на базата на сенна бацила или триходерма. Те са безопасни за хората и околната среда.

Не се притеснявайте, че борбата ще отнеме много време. Простите превантивни мерки спестяват време за лечение. Отстранете засегнатите плодове, мулчирайте почвата, за да запазите влагата, и проветрете оранжерията.

Навременното определяне на причината за гниене по доматите и простите земеделски техники ще помогнат за запазване на реколтата. Благодарение на това ще можете да се наслаждавате на вкусни домашни домати дълго време, освен това здравите плодове ще се съхраняват добре.

Какво още трябва да знаете за гниенето на доматите?

Можете ли да ядете домати, засегнати от гниене? Неповредената част на плода може да се консумира, като се отреже засегнатата тъкан. Това не е инфекциозно заболяване.

Как да различим гниенето на цветните върхове от късната мана? Гниенето на цветните върхове започва с тъмно плоско петно ​​по дръжката, докато късната мана се проявява като кафяви, размазани петна по целия плод и листа.

Какво можете да направите, за да предотвратите гниенето? Редувайте засаждането на културите, добавяйте дървесна пепел или яйчени черупки към почвата при засаждане и поливайте доматите си редовно.

