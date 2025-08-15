Поливане на доматите през август: Грешката, заради която те започват да вехнат

Август обещава изобилна реколта от домати, но много градинари с тревога наблюдават как храстите увяхват. В повечето случаи виновникът за това е една често срещана грешка при поливането, която неусетно унищожава здравето на растенията. Основният проблем е в повърхностното поливане на почвата, което много градинари практикуват. Това поливане овлажнява само горните сантиметри от почвата, без да достига до основната маса на корените.

Грешката при поливане на доматите през август, заради която те започват да съхнат

Кореновата система на доматите, особено на възрастните храсти, отива дълбоко в търсене на влага и хранителни вещества. Постоянната липса на вода в долните слоеве на почвата принуждава корените да се издигат на повърхността.

Корените, които се издигат нагоре, се оказват в зона на резки промени в температурата и влажността. Те стават уязвими към прегряване през деня и хипотермия през августовските нощи. Повърхностните корени лесно се повреждат по време на разкопаване, дори и най-внимателното. Тяхното нараняване нарушава нормалното хранене на целия храст, което води до увяхване.

Най-опасният резултат от плиткото поливане е развитието на кореново гниене и гъбични заболявания. Студените нощи, съчетани с влажна почвена повърхност, създават идеални условия за късна фитофтора и фузариум. Увяхващите листа с видимо влажна почва са първият предупредителен знак за проблеми с корените. Растението просто не може да доставя вода до листата поради повредена или болна коренова система.

Спешното коригиране на режима на поливане помага за спасяване на ситуацията. Доматите се нуждаят от рядко, но много обилно поливане, като почвата се накисва на дълбочина поне 30-40 сантиметра.

Проверете дълбочината на накисване няколко часа след поливане, като изкопаете почвата отстрани на храста. Влагата трябва да достигне до кореновата зона и да не остава на повърхността.

Мулчирането на почвата с дебел слой (слама, окосена трева, компост) след обилно поливане е задължително. Мулчът предотвратява бързото изпаряване на влагата и предпазва горния слой на почвата от прегряване.

Най-доброто време за поливане е рано сутрин или вечер след залез слънце. Поливането в жегата е вредно за растенията и насърчава изпаряването на ценната влага.

Коригирането на тази грешка при поливане може бързо да възстанови тургора на листата и да спаси реколтата. Здравите корени ще осигурят на храстите силата да узреят плодовете преди първите слани. Прилагайки тези трикове, си гарантирате здрави доматени храсти, които плододаават до падането на сланата.

