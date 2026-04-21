Доматите ще растат големи и здрави с това растение-компаньон, което подобрява почвата

Ако никога не сте опитвали сочен домат, който току-що сте откъснали от лозата, растяща във вашата градина, може би не сте наясно колко добър може да е вкусът на узрелите на лоза, отгледани в домашни условия. Въпреки че са сравнително лесни за отглеждане, стига метеорологичните условия да са подходящи, доматите са сравнително изобилни и се нуждаят от добър баланс на хранителни вещества, за да започнат силен растеж и да произведат онези сочни плодове, които се нарязват красиво, за да красят сандвич или да добавят богат вкус към здравословна лятна салата.

Като начало, доматите се нуждаят от азот, за да стимулират растежа на зелените лози, стъблата и листата. Един трик за подобряване на почвата с инжектиране на азот, без да се прибягва до химически торове, е да засадите бобови растения като съпътстващи растения. Бобовите растения са предимно растения, произвеждащи шушулки, като боб, грах, едамаме, детелина, люцерна и лупина. Всъщност на планетата има почти 23 000 различни вида бобови растения. Но тъй като сме фокусирани върху отглеждането на ядливи култури, комбинирането на вашите доматени растения с растения като боб и грах ще ви осигури много предимства, включително друга реколта от зеленчуци, които можете да съберете за вашата трапеза, заедно с тези големи, здрави домати.

Освен азот, доматените растения се нуждаят от фосфор за силно развитие на корените и достатъчно количество калий за много апетитни плодове. Има гама от домашни торове за домати, които ще помогнат на вашите растения да процъфтяват , но не забравяйте да добавите органична материя, като компост или добре отлежала оборска тор, за да осигурите на растенията си тези хранителни вещества. Като отглеждате бобови растения заедно с доматите си и добавяте достатъчно органична материя, би трябвало да получите хубави, продуктивни растения, които ще хранят семейството ви през цялото лято.

Как бобовите растения помагат на доматените растения

Всички бобови растения имат тази специална способност да абсорбират азот от атмосферата и да го фиксират в почвата, в която растат. Те правят това чрез симбиотичната връзка, която корените им имат с бактерии, известни като Rhizobium. Корените на бобовите растения имат малки възли, в които се намират бактериите, които от своя страна могат да фиксират азота в почвата, така че той да стане достъпно хранително вещество за други растения, които растат наблизо. Ето защо зеленият фасул се съчетава толкова добре със спанака в градината.

Бобът и грахът ще използват доста от азота, който корените им са фиксирали в почвата, но част от него може да попадне в околната почва, където корените на вашите доматени растения също могат да го използват. Тъй като някои сортове боб – като храстовидния боб, който е идеален спътник за доматите – могат да живеят и да дават плод само за много по-кратко време, отколкото е необходимо на доматените растения да развият плодовете си, още по-голяма магия се случва, ако оставите корените на отлежалите бобови растения в почвата да се разложат. Когато това се случи, останалият азот се освобождава и става достъпен за вашите доматени растения.

Разбира се, можете да посеете още семена от боб покрай тези корени и да си осигурите непрекъснато снабдяване не само с пресен боб, но и с допълнителен азот. И накрая, не забравяйте, че има много други растения-компаньони, които трябва да отглеждате до доматите в градината си заради различните им предимства.