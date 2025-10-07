Дори опитните градинари НЕ знаят този трик - защо да заровите узрели домати в градината

Всички градинари мечтаят да получават изключителна реколта от парцела си всяка година. И за да постигнат това, те често прибягват до интересни експерименти. Един от тях е заравянето на домати в лехите.

Преди всичко, узрелите домати могат да бъдат много ефективен и полезен тор, тъй като съдържат голямо количество хранителни вещества. Всички те ще спомогнат за подобряване на растежа на други култури в градината. По-специално, доматите съдържат азот, фосфор и калий. Когато се разградят в почвата, тези вещества помагат на други растения да растат по-добре, да образуват по-големи плодове и да предпазват от болести.

Също така, ако имате вкусни домати, можете да ги заровите в градината, за да разпространите семената им. През следващия сезон самозасяващите се разсади ще пораснат и ще ви дадат сочни плодове. Това е много важно за биологичното градинарство.

Докато доматите се разлагат, те отделят и органична материя, която подобрява аерирането на почвата и задържането на влага, правейки лехите по-рохкави и създават по-благоприятни условия за растежа на корените на растенията. Доматите съдържат и естествени фунгициди, които ще предотвратят развитието на гъбични заболявания във вашата градина, което също ще увеличи добива през следващия сезон.

Освен това, този метод помага и за премахване на ненужните отпадъци. Често градинарите просто изхвърлят развалените домати. Но те винаги могат да се използват като ценен ресурс.

Листата на доматите също са ценен компонент за приготвяне на биологичен хранителе тор.

Как да си направим тор от листа от домати? Сортирайте отрязаните клони с листа от домати и изхвърлете тези, които показват признаци на заболяване, като петна или изсъхнали части. Нарежете ситно листата, това ще ускори по-нататъшната ферментация. Поставете смачканите листа в кофа. Най-добре е да я напълните наполовина. Залейте листата с дъждовна или чешмяна вода, докато едва ги покрият, и оставете за 10-14 дни. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо ще е готов торът. Не затваряйте кофата плътно и разбърквайте тора периодично, за да ускорите процеса на ферментация и да предотвратите гниене. Появата на характерна миризма ще бъде сигнал, че правите всичко правилно.

Разредете 1 литър приготвен течен компост в 10 литра чиста вода и полейте растенията в корените. Този тор е особено подходящ за култури, които изискват високи дози азот, като зеле, краставици и тикви.

