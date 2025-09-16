Гениален трик, с който доматите ще узреят само за няколко дни

Ако доматите ви упорито остават зелени, не се отчайвайте. Има начин да ги направите червени за броени дни. Известният британски градинар Монти Дон сподели прост и изненадващо ефективен трик, който ще им помогне да узреят само за няколко дни. И всичко, от което се нуждаете, е един плод.

Топ трик за бързо узряване на доматите

Доматите, веднъж откъснати от храста, продължават да узряват благодарение на природен газ, наречен етилен. Това е ключът към бързото им узряване след откъсване от градината. Интересното е, че други плодове, като банани и авокадо, също отделят големи количества от този газ. Ето защо търговските производители често берат домати, когато са все още леко зелени, знаейки, че те ще узреят до подходящото състояние по пътя им към магазините.

За домашната градина Монти Дон предлага прост, но експертен трик. Според него идеалното време за „ускоряване“ на узряването е началото на есента. Ако доматите ви са все още зелени, той съветва: „Оберете ги, сложете ги в кутия с банан и те ще станат червени за броени дни.“

Факт е, че узрелите банани произвеждат огромно количество етилен, което значително ускорява процеса на зреене на доматите.

Алтернативен метод за ускоряване на узряването на доматите

Ако не искате да използвате банан, има друг изпитан метод. Вземете картонена кутия, хартиена торбичка или перфориран пластмасов контейнер. Поставете доматите на един слой, така че да не се допират един до друг. Поставете съда на топло място, защитено от течение. Важно е редовно да проверявате дали доматите са започнали да гният и да премахвате вече узрелите, за да не презреят, както и да отстранявате своевременно тези, които са започнали да гният.

Опитните градинари разчитат на още един метод - винаги добавят узрели домати в кутии със зелени домати(необходимо е процесът да се извършва на тъмно, но в крайни случаи можете да ги покриете с вестник или лека тъкан). В резултат на това кафявата плът на зеленчуците става червена след няколко дни. Ако не искате да съберете реколтата от градината предварително, поставете узрял домат в прозрачен найлонов плик и го поставете върху връзка кафяви плодове. Периодът на зреене ще се съкрати с една седмица и половина. Според опитните градинари този метод е спорен, тъй като зеленчуците трябва да "дишат",а в затворено пространство това е изпълнено с опасност.

