Как правилно да дезинфекцирате почвата след мана по доматите?

Късната мана е едно от най-опасните заболявания, засягащи доматите и картофите. Дори след прибиране на реколтата, гъбичката може да остане в почвата под формата на спори и да лиши бъдещите насаждения от здраве и продуктивност. За да се предотврати повторно заразяване, е важно да се дезинфекцира почвата, особено ако е имало заболяване в лехите.

Дезинфекция на почвата след мана по доматите

Един от ефективните и екологични методи е поливането на почвата с вряла вода. Този метод е особено удобен за малки лехи, тъй като изисква равномерно поливане със значителен обем гореща вода от 1 до 2 кофи на 1 квадратен метър. Топлата вода унищожава патогени и гъбички на повърхността и в горните слоеве на почвата. След поливане почвата се покрива с дебел черен филм за няколко дни, което ще създаде парников ефект и ще засили дезинфекцията.

Как правилно да съберете семена от домати за следваща реколта?

Има обаче и някои недостатъци: процедурата е доста трудоемка и неефективна в дълбочина, така че е подходяща главно за малки площи и лехи. Разтвор на калиев перманганат (5 грама на 10 литра гореща вода) е класически вариант за дезинфекция. Използва се за поливане на замърсената почва, за да се унищожат гъбичните спори.

Основният недостатък на метода е, че калиевият перманганат убива не само патогенните микроорганизми, но и цялата полезна почвена микрофлора. Това влошава естественото здраве на почвата, нарушавайки баланса на полезните бактерии и гъбички. След употреба на калиев перманганат се препоръчва възстановяване на микрофлората с помощта на биопрепарати, които стимулират растежа на полезни микроби и подобряват структурата на почвата.

Разтворът на меден сулфат също е ефективен фунгицид в борбата срещу късната болест. За третиране на почвата се приготвя разтвор: 1 супена лъжица (около 15 грама) меден сулфат на 10 литра вода. Получената смес се полива обилно върху заразените лехи.

Медният сулфат унищожава гъбичните спори, има дълготраен защитен ефект и се счита за относително безопасен за растенията, когато се използва правилно.

Важен момент е да се спазват пропорциите и предпазните мерки, тъй като излишъкът от мед може да доведе до отравяне както на растенията, така и на почвената микрофлора.

Дезинфекцията на почвата след късна мана е необходима мярка за успешното отглеждане на домати и други зеленчукови култури на същия парцел през следващия сезон. Изберете метод на третиране въз основа на площта на парцела и степента на заразяване: вряща вода е подходяща за малки лехи, калиев перманганат и меден сулфат - за по-мащабна борба. Не забравяйте да възстановите полезните микроорганизми с помощта на биологични препарати след химични обработки.

Стар градинарски трик: Доматите ще останат свежи до Нова година без хладилник и мазе