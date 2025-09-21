Kак да накарате доматите да узреят на лозата в края на сезона в 3 прости стъпки

Здравите ви реколти от плодове може би все още са зелени, а намаляващата топлина може да не ни дава голяма надежда, че скоро ще се зачервят. Ако обаче отглеждате домати за първи път тази година, има три лесни стъпки, които можете да предприемете сега, за да дадете на плодовете си най-добър шанс да узреят на лозата, преди рискът от слани да започне да се появява.

Първа стъпка: Отстранете листните листа, за да влезе светлина

Не е нужно да запазвате цялата тази прекрасна доматена зеленина по растенията си, след като плодовете са се образували. Дори и да изглежда буйна и здрава, тя може да блокира светлината и топлината, достигайки до доматите ви, и в резултат на това да забави процеса на зреене.

Отстранете листата от основното стъбло с чисти и остри ножици за рязане

Започнете от основата на растението и се придвижвайте нагоре. Това ще позволи на светлината да достигне до плодовете ви. Също така ще подобри въздушния поток, предотвратявайки гниенето на доматите под излишните листа.

До този момент от годината можете да премахнете почти цялата листа, която да отложите върху компостната купчина, и просто да оставите главното стъбло и плодовете.

Стъпка втора: Отрежете всички цветове от растенията си

Вашите растения ще продължат да цъфтят, дори и в този късен етап от сезона. Тези цветове обаче няма да имат време да узреят в домати, преди да ударят студовете, така че най-доброто нещо, което можете да направите, е да ги отрежете.

Където и да видите лоза с цветове по нея, просто я отстранете и компостирайте.

Това прави така, че цялата енергия на растението да се съсредоточи върху съществуващите плодове, което им дава по-голям шанс да узреят и да станат по-големи.

Стъпка трета: Подрежете доматените си растения от върха

Здравите доматени растения обичат да продължават да пускат нови издънки, дори когато е време за прибиране на реколтата. Но след като имате четири или пет грозда с падащи плодове, не е нужно растението ви да продължава да расте нагоре.

Не се страхувайте да подрязвате доматените растения, като намерите централното стъбло и отрежете горната част, запазвайки всичките си здрави плодове отдолу.

Искаме цялата тази енергия да бъде насочена към съществуващите лози и узряващите плодове, за да извлечете най-доброто от вашите реколти.

По същата причина не забравяйте да берете плодове, които вече са узрели на лозата.

Тези съвети са едни и същи, независимо дали отглеждате домати на открито или в оранжерия. Предимството на второто е, че растенията ще бъдат по-топли и по-защитени от лошо есенно време, което дава на плодовете по-голям шанс за узряване.