Голямата грешка, която кара листата на мирната ви лилия да се извиват и свиват

Спатифилумът (Spathiphyllum) е едно от най-популярните стайни растения и с основание. Това тропическо растение има лъскава, заострена овална листа и елегантни бели цветове. Има много разновидности на спатифилумите, които са чудесни за отглеждане на закрито , предлагайки много възможности за избор, които да допълнят вашето интериорно пространство или стил на дизайн. Има обаче една голяма грешка, която може да доведе до извиване и свиване на листата: да не давате на растението си достатъчно влага, която е от съществено значение за неговото оцеляване.

Още: Лилията на мира не пуска бели цветове - причини и лечение

Листата на миролюбивия лилия се извиват в отговор на загубата на вода. Водата във всяка растителна клетка създава налягане, наречено тургор, което притиска стените на клетката и помага да се осигури структурната опора, от която растението се нуждае, за да остане изправено и здраво. Когато нивата на водата спаднат, това налягане намалява, което води до загуба на здравина на клетката и развитие на извиване на листата. Няколко фактора могат да доведат до липса на необходимата влага при миролюбивия лилия, включително недостатъчно поливане, твърде много пряка слънчева светлина или недостатъчна влажност.

Защо винаги трябва да си миете ръцете, след като докоснете вашата мирна лилия

Мониторингът и коригирането на тези условия са от съществено значение за поддържане на здравето на вашето растение. Има много трикове, които да помогнат на вашите миролюбиви лилии да процъфтяват като стайно растение . Но ако първо не се погрижите за извиващите се листа на растението си, то скоро ще увехне, ще се срути и ще умре.

Как да поливаме мирна лилия

Още: Това е най-добрата почва за спатифилума през зимата, за да цъфти обилно

За здравословно количество влага, поливайте вашата миролюбива лилия винаги, когато почвата е суха на допир. Можете да използвате пръста си като измервателен уред - забодете го в пръстта до първата става и ако е суха, е време да я полеете. Добавяйте вода със стайна температура, например от лейка, докато видите, че водата започва да изтича от дренажните отвори на саксията. Но не позволявайте на растението да стои директно в отцедената вода, защото това може да насърчи гниенето на корените. Не забравяйте внимателно да следите състоянието на почвата на вашето растение - преполиването на растението също може да бъде опасно - така че оставете почвата да изсъхне малко между поливанията.

Лесно за отглеждане растение, което ще пречисти въздуха в дома ви

Поставянето на тава с камъчета под растението може да ви помогне да осигурите влажността, от която вашата миролюбива лилия жадува. Овлажнител, като ултразвуков овлажнител Pure Enrichment , също може да осигури необходимата влажност. Миролюбивата лилия се справя най-добре на непряка светлина - силната слънчева светлина може да изгори листата ѝ - така че се уверете, че светлината е филтрирана, например през листата на дърво извън прозореца или прозрачни завеси. Листата на миролюбивата лилия също могат да се извият, когато е твърде гореща, така че не я поставяйте директно пред отоплителен отвор; топлият въздух може да я изсуши.

Успокояващото стайно растение, което ще освежи дома ви

Може да отнеме няколко седмици, за да се възстанови напълно вашата миролюбива лилия, след като листата ѝ започнат да се накъдрят. Ако обаче съчетаете тези тактики за грижа за миролюбивата лилия с прости съвети за поддържане на здрави стайни растения във всякакви условия , ще създадете среда, в която тя ще процъфтява, ще ви изумява с ярките си листа и красиви цветове и ще добавя спокойствие към вашето пространство.